內陸台商產品輸出歐美要道 世界罕見天然良港鹽田港

2018年08月31日 09:39 中時電子報 喻華德

由大陸國臺辦與中華全國新聞記者協會所舉辦的「海峽記者特區行」採訪團，7月24日參訪深圳鹽田港。一般人可能不了解鹽田港與台灣之間的關聯，但是鹽田港與電子業關係密切，例如富士康在四川重慶、成都的工廠，製成品是以陸運的方式送到深圳，然後由深圳西部的蛇口港或東部的鹽田港裝船運往歐美。

鹽田港集團經營的拖船船隊。集團經營完整港埠配套產業。（中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月24日）

返港中的中共海警44101號618B型巡邏指揮艇，據《新華社》資訊，此艇曾赴西沙執勤。（中時電子報編輯喻華德攝 107年7月24日）

鹽田港水深17.6公尺，是世界罕見的天然良港、全球單體吞吐量最大和效益最佳的貨櫃碼頭之一，佔深圳港市佔率55%。目前有20個貨櫃泊位，每週有40多家船公司的100多條航線靠泊。是大陸國內超大型幹線班輪首選港之一，全球一萬標準貨櫃（TEU）以上超大型船舶靠泊率80%、1.8萬TEU以上靠泊率100%。是華南地區歐美航線的首選港口，出貨量在大陸名列前茅。

鹽田港中港區。（中時電子報編輯喻華德攝 107年7月24日）

返港中的深圳海事局的海巡14303號巡邏艇。大陸海警相當我海巡，大陸海事局則近似我交通部航港局，但我交通部航港局僅有一艘運星艦負責燈塔運補。（中時電子報編輯喻華德攝 107年7月24日）

港口由深圳市鹽田港集團有限公司經營，為市屬單位。業務包含港口建設、投資、綜合物流、綜合配套服務。總資產300億元人民幣（下同），年利潤逾12億元，年均貨櫃吞吐量1,400萬TEU，貨物吞吐量超過一億噸。

中港區的東側碼頭。（中時電子報編輯喻華德攝 107年7月24日）

中港區的轉角處。（中時電子報編輯喻華德攝 107年7月24日）

集團除了鹽田港之外，還經營深圳東部大鏟灣碼頭、惠州全完煤炭港、小漠國際物流港、黃石新港、曹妃甸港、湛江港、瀘州港、海南海峽航運，及港口配套產業的物流、拖船、平鹽海鐵聯運（龍崗區平湖至鹽田的貨運支線鐵路，可將鹽田港的功能延伸至重慶、四川、湖南、雲南、江西等內陸地區）。

鹽田港分為西、中、東港區，中港區為L型。（中時電子報編輯喻華德攝 107年7月24日）

深圳鹽田拖輪有限公司經營港口拖帶、海上駁運、水上過駁作業、海上救助等業務，擁有船舶15艘，業務涵蓋深圳鹽田港區、大鏟灣港區、廣東大鵬LNG、惠州殼牌、江蘇洋口LNG等碼頭。（中時電子報編輯喻華德攝 107年7月24日）

1987年，鹽田港一期工程動土，1990年第一艘外籍貨輪「織女星」號靠泊。1992年正式開港。1994年開通首條國際航線、第一艘遠洋貨輪靠泊。1997年在深圳證券交易所掛牌上市。2007年，吞吐量超過1,000萬標準貨櫃。2013年，創造業界新紀錄，以最短時間18年半累積吞吐量一億TEU。2016年獲「亞洲最佳碼頭」大獎。

中共海警44008號巡邏艇，隸屬深圳海警四大隊。此艇桅桿上配備前視紅外線儀(FLIR)，我海巡100噸級巡防艇並未配備FLIR。此外該艇還配備無人機。（中時電子報編輯喻華德攝 107年7月24日）

在環保的努力方面，鹽田港是大陸第一個使用天然氣拖車的碼頭，現有340部天然氣拖車，可減少82%的廢棄排放量。此外推行龍門吊車油改電及混合動力。投入198臺電力驅動龍門吊車，每吊次可節約80%的燃油成本，減少95%廢氣排放。投入34臺混合動龍門吊車，每台可降低油耗30%~50%，減少廢棄排放50%以上。

(中時電子報)