百歲美軍二戰老兵如何慶生？ 他選：高空跳傘！

前101空降師老兵保羅，選擇以「高空跳傘」慶祝自己的百歲生日。（圖/美軍DVIDS系統）

友善列印
中時電子報

據美國星條旗報（Star & Stripes）報導，隨著飲食、健康與醫療進步，活力十足的百歲人瑞也愈來愈多，不過在美國、卻有一名曾參與二戰（WW II）諾曼地登陸（Normandy, D-Day）、前101空降師（101st Airborne Division）的退役老兵保羅（Polito ”Paul” Olivas），選擇從4,000多公尺高空一躍而下，來慶祝自己100歲的生日！

影》近20年漫長等待 美海軍終迎來新艦載機F-35C
首位越南出生將領 梁春越接駐日美陸軍新指揮官

二戰美軍老兵保羅，選擇高空跳傘慶祝自己100歲生日。

剛吹完蛋糕上百根蠟燭的保羅，日前抵達夏威夷接受專業技巧訓練和生理檢查，在經評估無礙後，於本月29日在教練陪同下、從夏威夷上空約14,000英呎（約4,267公尺）一躍而下，成功地再次重溫年少時的「壯舉」。

正在接受跳傘動作訓練的百歲老兵保羅（圖右）。（圖/美軍DVIDS系統）

跳傘返回地面後，保羅表示，當年被派往諾曼第前線時，「情緒非常複雜，他從一開始的害怕、到抵達法國上空後轉變成憤怒，只想盡快降落殺敵；不過，當時為了閃避德軍的子彈和砲彈，準備跳傘之際時、所在高度其實僅僅只有300英呎（91.5公尺）高，他們都能清楚地看到地面的建物和地貌。」

教練正一步步教導保羅（圖左前）跳傘裝備使用方法。（圖/美軍DVIDS系統）

這位百歲特戰老兵保羅，一共在美國陸軍（US Army）服役了30多年，二戰期間除諾曼第空降外、也曾在德軍後方的荷蘭跳傘成功，並隨部參與了1944年的突出部之役（Battle of the Bulge）。韓戰爆發後、保羅被派往韓國前線，並在此時加入第十特種部隊（10th Special Forces Group），成為知名的「綠扁帽」（Green Berets）菁英成員之一。

1944年成功跳傘降落法國境內、並繳獲首面納粹黨旗的美國101空降師官兵。（圖/美國陸軍）

雖然已年屆百歲，保羅的身體仍相當硬朗，不僅無須服藥、不戴眼鏡且沒有慢性重大疾病；當被問到為何選擇加入綠扁帽特種部隊時，保羅表示，「（他們）教會和給予了我信心，讓我有更多的生存能力。對於一個空降傘兵而言，綠扁帽的挑戰更高更多，也許是因為這個原因，讓我義無反顧地踏入。」

(中時電子報)

文章來源：Former Green Beret who jumped on D-Day celebrates 100th birthday with skydive

更多精彩新聞請見軍事頻道！
禍延子孫!美國二戰後在墨西哥灣… 抗陸殲-20 台年底接收4架升級F-1…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。