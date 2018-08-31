百歲美軍二戰老兵如何慶生？ 他選：高空跳傘！

2018年08月31日 09:06 中時電子報 李靖棠

據美國星條旗報（Star & Stripes）報導，隨著飲食、健康與醫療進步，活力十足的百歲人瑞也愈來愈多，不過在美國、卻有一名曾參與二戰（WW II）諾曼地登陸（Normandy, D-Day）、前101空降師（101st Airborne Division）的退役老兵保羅（Polito ”Paul” Olivas），選擇從4,000多公尺高空一躍而下，來慶祝自己100歲的生日！

二戰美軍老兵保羅，選擇高空跳傘慶祝自己100歲生日。

剛吹完蛋糕上百根蠟燭的保羅，日前抵達夏威夷接受專業技巧訓練和生理檢查，在經評估無礙後，於本月29日在教練陪同下、從夏威夷上空約14,000英呎（約4,267公尺）一躍而下，成功地再次重溫年少時的「壯舉」。

正在接受跳傘動作訓練的百歲老兵保羅（圖右）。（圖/美軍DVIDS系統）

GALLERY | Former Green Beret Polito "Paul" Olivas who jumped on D-Day celebrates turning 100 by jumping tandem from a plane 14,000 feet in the air https://t.co/J4Fztl947p @skydivehawaii @USArmy pic.twitter.com/A0FDeSCt3b — Stars and Stripes (@starsandstripes) 2018年8月30日

跳傘返回地面後，保羅表示，當年被派往諾曼第前線時，「情緒非常複雜，他從一開始的害怕、到抵達法國上空後轉變成憤怒，只想盡快降落殺敵；不過，當時為了閃避德軍的子彈和砲彈，準備跳傘之際時、所在高度其實僅僅只有300英呎（91.5公尺）高，他們都能清楚地看到地面的建物和地貌。」

教練正一步步教導保羅（圖左前）跳傘裝備使用方法。（圖/美軍DVIDS系統）

這位百歲特戰老兵保羅，一共在美國陸軍（US Army）服役了30多年，二戰期間除諾曼第空降外、也曾在德軍後方的荷蘭跳傘成功，並隨部參與了1944年的突出部之役（Battle of the Bulge）。韓戰爆發後、保羅被派往韓國前線，並在此時加入第十特種部隊（10th Special Forces Group），成為知名的「綠扁帽」（Green Berets）菁英成員之一。

1944年成功跳傘降落法國境內、並繳獲首面納粹黨旗的美國101空降師官兵。（圖/美國陸軍）

雖然已年屆百歲，保羅的身體仍相當硬朗，不僅無須服藥、不戴眼鏡且沒有慢性重大疾病；當被問到為何選擇加入綠扁帽特種部隊時，保羅表示，「（他們）教會和給予了我信心，讓我有更多的生存能力。對於一個空降傘兵而言，綠扁帽的挑戰更高更多，也許是因為這個原因，讓我義無反顧地踏入。」

(中時電子報)