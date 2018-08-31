米其林二星「坎城影展御廚」9／28客座台北萬豪

南法米其林二星主廚Bruno Oger將於9／28日客座台北萬豪酒店。（圖／台北萬豪酒店）

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台北萬豪酒店Garden Kitchen將於9/28與9/29日兩天，邀請來自南法蔚藍海岸的米其林二星餐廳〈Villa Archange〉名廚Bruno Oger蒞臨客座，這位大廚並不只曾獲法國另一本權威美食評鑑《高特米魯》(Gault-Millau）高度推崇，並在《廚師帽美食評鑑》)遴選為「最佳主廚」。同時更曾七度為法國坎城影展掌廚，食饕或吃貨可趁著他來台獻藝，看看國際知名影視紅星都吃些啥。

Villa Archange坐落於陽光明媚的南法蔚藍海岸，18世紀貴族私宅用餐座位僅26席，處處裝飾上主廚藝術家之妻色彩富饒的美麗畫作。饕客在此享用Bruno Oger主廚以鴨肝、松露入菜的奢華料理，就連甜點師Sylvain Mathy也大有來頭，曾獲法國甜點大賽冠軍。餐廳名列以評鑑奢華料理聞名於世的《法國美食評鑑》(Les Grandes Tables du Monde，亦作《大公雞指南》)及法國頂級餐廳與旅館聯盟「羅萊夏朵」（Relais & Ch?teaux）。

才華洋溢的Bruno Oger2010年開設Villa Archange餐廳，更創下甫開業10個月即獲米其林二星的傲人殊榮！Bruno Oger運用無邊想像力及細膩廚藝，將頂級食材精心琢磨成富含溫度的地中海佳餚。此次客座將在翠綠色調、美麗園景環繞的台北萬豪酒店Garden Kitchen以最拿手的海鮮料理打造驚艷饕客的美食盛宴，客座饗宴每套3800+10%。

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中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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