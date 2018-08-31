金門小水獺迷途 縣府偕專家安置照顧

2018年08月31日 09:21 中時 李金生

小水獺打哈欠。（縣府提供）

麻醉檢傷中的小水獺。（縣府提供）

小水獺胃部有殘留鈣化食物，顯示有基本覓食能力。（縣府提供）

從乳齒判斷，應為剛離乳不久的幼獺。（縣府提供）

金門金寧鄉瓊安路發現1隻迷途小水獺，研判是來自湖尾溪的水獺家族，疑因連日降雨等原因而走失。縣府農林科偕〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉安置照顧，並通報台北市立動物園與農委會林務局進行線上診療，將視健康狀況評估野放或其它處理作業。

8月28日晚間7時許，金寧中小學錢文輝組長騎車經過瓊安路，發現路旁有1隻小水獺，趕緊停車察看，水獺卻主動靠近並躲藏於車下，經驅趕才往道路移動。但因牠的姿態怪異，為避免遭其它動物攻擊，只得捕捉請學校老師送往〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉處理。

該協會獸醫師歐陽夢澍先予麻醉檢傷，水獺全長（含尾巴）約60公分，體重約1公斤，性別雄性，年齡約2-3個月，送醫時渾身沾滿泥沙，體力較差。經X光檢查結果，胃部有鈣質食物殘留，依體型、乳齒判斷，應為剛離乳不久的幼獺。

縣府指出，近年執行地區水獺影像監測的東海大學林良恭教授團隊表示，今年度金寧鄉湖尾溪有數巢及多隻水獺繁衍，可能因為近期降雨等原因，造成幼獺與母獺走失。但以韓國水獺中心的長期收容經驗，母獺並不會主動尋覓幼獺，目前應以確定幼獺的健康狀態，以及是否具有游泳與捕食能力，做為後續處置參考。

農林科長鐘立偉指出，這隻幼獺需要在誘導的狀況下才會進食，且有人靠近仍會緊張並具攻擊性。日前由專責人員照護，盡量避免過於親近人類，以為後續可能的野放作業做準備。

鐘立偉並指出，根據監測影像顯示，金門東半島多處水域有水獺出沒，歐亞水獺在性成熟後，近期將陸續離巢並建立自己的領域，而在移動的過程中，會有相對較高路殺機率，尤其在降雨過後機率更會增加。民眾若發現類似個案，應盡快通知縣府等相關單位，但切勿擅自捕捉，以免造成水獺或自己受傷。

(中時 )