「淹水完災區民調都會上升」 網：難怪蔡英文在雲豹上笑的燦爛

2018年08月31日 09:14 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

823水災造成南台灣許多地區淹水，水災是否影響選情？民進黨秘書長洪耀福表示，以過去經驗為例，「淹水完做民調，災區民調都會上升」；北部鄉親回嘉義就知道政府怎麼照顧故鄉，「覺得災情對選情有影響這是台北觀點」。此話引發許多網友反感，砲轟洪耀福：侮辱南部人的智商。

這次水災，造成民進黨執政縣市很大災害，距年底選舉只剩80餘天，外界擔心是否會影響選情？洪耀福說，應該不會；他說，2001年他在嘉義縣任職，那時嘉義縣東石、布袋很容易淹水，快下雨時魚塭才抽水，所以只要一下雨就很容易淹；這次雨很快下、且很大量，又遇到滿潮，所以水抽不出去，依照當時地方政府救災經驗，淹水完做民調，都會上升。北部鄉親回嘉義就知道政府怎麼照顧故鄉，覺得災情對選情有影響這是台北觀點。

洪耀福還說，因為災民會知道政府有用心在救災，這次雨下得快又大，台灣是個苦難國家，老天給的考驗，天災可以理解災民心情短時間內難免政府很難處理細節很周全，災民會急他可以理解。

網友回應：「一定會上升，現在民調公司大都是資進黨開的，不然就是用錢就可以做出來，或乾脆自己填，反正有沒有做，你也沒辦法知道，民調現在根本沒辦法反應真實狀況。大家了解就好!!」「意思是說南部越淹水冥盡黨民調越高～代表南部特愛淹水？那就祝福繼續淹高高吧～這隻豬還真是羞辱南部人的智商」「終於知道南部會淹大水的原因了，原來越淹水，民X黨就獲得的選票越多，難怪此次水患縣市都是民x黨執政縣市。」「難怪蔡英文在雲豹上笑的如此燦爛....難怪秋意淫可以放心的去遊波蘭.....難怪陳建仁可以開心的走金門深度旅遊.....水淹越高，西瓜越大顆.........現在就可以自行宣布當選了.......」

(中時電子報)