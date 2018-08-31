楊偉中追殺國民黨 葉毓蘭：死者為大 一路好走

2018年08月31日 09:18 中時電子報 張達智

現任不當黨產處理委員會委員、前國民黨發言人楊偉中，前往太平洋庫克群島旅遊，於台灣時間30日上午11時左右溺斃身亡。楊偉中「由藍轉綠」，還擔任追殺國民黨的黨產會委員，令許多藍營支持者不滿。對此，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭說，「死者為大，他最後的定位是為救女兒犧牲自己的偉大父親，死得其所，一路好走」。

楊偉中與妻子陳以真、獨生女前往紐西蘭庫克群島旅遊，據傳，楊偉中是為救泛舟不慎溺水的女兒而溺斃身亡。目前庫克群島警方已完成初步筆錄，陳以真和女兒護送他的遺體搭機前往庫克群島首府拉羅湯加，預計在該地停留，尚未確定何時回紐西蘭。

葉毓蘭在臉書貼文表示，「過去一年與楊偉中數度同台，雖然立場不同，他倒也是溫文有禮，對我非常友善。」

談到他的身份轉變，「他是國民黨前發言人，現在擔任不當黨產會委員，專責追殺國民黨，相信明天必有鄉民對楊偉中的意外身亡大噴政治口水。」

不過葉毓蘭認為，「死者為大，我想他最後的定位是為救女兒犧牲自己的偉大父親，死得其所，一路好走」。

但仍有網友不滿表示「父愛很偉大 不過 賣主求榮 倒是卑鄙無恥」；「出來混，總是要還滴！人在做天在看！為權位喪失格調的不會因為他下課了就一筆勾銷！」。

(中時電子報)