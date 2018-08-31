寬心園五穀南瓜派 中秋伴手禮新選擇

寬心園「五穀南瓜派」五穀南瓜派是以新鮮南瓜打製的南瓜泥與香菇製成素食內餡，派皮則加上五穀米增添香氣與營養。（馮惠宜攝）

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寬心園「五穀南瓜派」入圍今年台中十大伴手禮的百大評選名單中，也成了很多寬心園主顧客中秋送禮的新選擇。（馮惠宜攝）

中秋節送伴手禮，今年有不一樣的新選擇！由寬心園廚藝團隊研發的「五穀南瓜派」除了可直接加熱品嚐，還可以變身沙拉、墨西哥餅或開胃菜，天然又健康的多樣化食用方式，不但入圍今年台中十大伴手禮的百大評選名單中，也成了很多寬心園主顧客中秋送禮的新選擇！

以全素月餅在中秋送禮市場佔有一席之地的寬心園精緻蔬食餐廳，為了與傳統月餅市場作區隔，今年特別推出入圍台中十大伴手禮評選名單的「五穀南瓜派」作為中秋送禮的新選擇！

五穀南瓜派是以新鮮南瓜打製的南瓜泥與香菇製成素食內餡，派皮則加上五穀米增添香氣與營養，南瓜派可直接回溫冷食，亦可放入烤箱或微波爐中加熱回烤，風味更加香濃酥脆。

寬心園廚藝總監施建瑋表示，五穀南瓜派除了可以直接當早餐、下午茶或宵夜點心，還可以變化出多種料理，例如將南瓜派回溫後放入平底鍋中，以小火兩面乾烙出金黃色澤後切小塊，搭配生菜沙拉一起食用，就是一道美味又有飽足感的南瓜派生菜沙拉。

另外將兩面乾烙後的南瓜派對半切開，與苜蓿芽、小豆苗、菜酥、綜合堅果一同捲入塗上美乃滋的墨西哥餅皮中，就成了一道軟Q帶酥脆的南瓜派墨西哥餅。

甚至中秋節烤肉時，直接將五穀南瓜派放在炭烤爐上炭烤，立刻就可嚐到熱騰騰又香噴噴的南瓜派美味。

寬心園「五穀南瓜派」10入原價440元，現在優惠價400元，價格十分親民化，全省門市及好喜歡蔬食市集網站皆可購買。

(中時 )

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