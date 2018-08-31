罕見！出生21天女嬰 三酸甘油脂飆正常人百倍 血液白如煉乳

2018年08月31日 09:26 中時 魏怡嘉

自女嬰身上抽出的血液，白如煉乳。照片／北榮提供

出生才21天越南女嬰，三酸甘油脂竟飆正常人百倍！由於高燒腹脹呈休克狀態，由北榮兒科門診緊急收治住院，醫師為其抽血，竟發現女嬰血液異常黏滯幾乎無法抽出，且抽出後竟呈灰白色如煉乳，連醫師都相當吃驚，為國際間相當罕見的「脂蛋白酶脂解酵素缺乏症」病例；經北榮醫療團隊接力36小時不眠不休為女嬰換血，成功讓女嬰三酸甘油脂降至正常值，入院48小時後，女嬰首度睜開雙眼，目前病情穩定，已可正常進食。

北榮兒童移傳代謝科主任牛道明表示，「脂蛋白酶脂解酵素缺乏症」為一極為罕見的先天性遺傳疾病，致病原因為體內脂質無法代謝導致堆積於血液中，這也是為何抽出的血液會呈灰白色如煉乳，其會引起一連串併發症。台灣估計發生率為百萬分之一以下，越南發生率目前無正式報告，應也相當罕見，為一隱性遺傳疾病，如回未及時正確診斷並積極處理，幾乎無存活機會。

牛道明指出，三酸甘油脂正常值為小於200毫克，但這名女嬰竟於出生21天即達2萬毫克，為正常值百倍，病情十分嚴重，經醫療團隊診斷為極為罕見「脂蛋白酶脂解酵素缺乏症」，立即於當天凌晨開始進行換血治療，經過36小時不眠不休的換血，成功讓小女嬰三酸甘油脂降至正常值，目前已順利度過最危險的時期，現階段使用特殊配方的奶粉，預期可盡快達成脂肪平衡及正常生長。

小女嬰越南籍母親十分感謝台北榮總醫療團隊，她說，北榮不僅醫術精湛，更富愛心與耐心，才能讓她的女兒重生，更感謝台灣對待新住民如同一家人，看著自己懷中安睡的女兒，她真的有說不出的感激。

(中時 )