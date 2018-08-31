抗陸殲-20 台年底接收4架升級F-16V戰機

2018年08月31日 09:25 中時電子報 楊幼蘭

F-16V

在解放軍去年底今年初派轟-K等戰機頻頻繞台，並稱殲-20戰機可能加入，使繞台成為常態的情況下，台灣也在致力升級F-16戰機加以應對。

據《亞洲時報》（Asia Times）網報導，升級後的首批4架F-16戰機將於年底前交付台灣空軍。這些戰機是以洛克希德馬丁（Lockheed Martin）最新型的F-16V標準升級，將成為全天候多用途的超音速戰機。

台灣2017年1月在「鳳展專案」上投入約1,296億台幣，將143架F-16A/B戰機升級為最新型的F-16V。

《外交家》（The Diplomat）雜誌網今年稍早說，美國軟體測試延誤使原本升級的戰機架數由10架減為4架。而台灣率先加入洛馬的F-16V戰機開發計畫，首架為台方升級的F-16V已於2015在德州沃斯堡（Fort Worth）首飛。

報導指出，台灣國防部希望，首支F-16V中隊最晚能在2019年以前形成戰力，以因應對岸日益升高的空中威脅。台灣國防部前部長馮世寬說，在新雷達協助下，升級的F-16戰機能偵察到包括解放軍殲-20在內的隱形戰機。

而剩餘的F-16戰機將以每年20－24架的速率，由漢翔航空和洛馬合作，在台中進行升級。其中部份戰機將飛往德州，進行翻新改造。

F-16V的戰力遠超過F-16A/B，台灣是在1990年代開始取得F-16A/B。而升級的戰機加裝了新任務電腦系統、導航設備、大型彩色多功能顯示器、先進敵友辨識應答器、升級電戰套件，以及Link-16戰術資料鏈等。

最重要的是，F-16V擁有屬於主動電子掃瞄陣列雷達（AESA）的AN/APG-83「可變敏捷波束雷達」（Scalable Agile Beam Radar，SABR）。它比F-16A/B上的AN/APG-66機械掃瞄型雷達能更快、更準確，並更遠距地執行擾瞄任務。

此外，升級的戰機會有與AIM-9X「響尾蛇」（Sidewinder）飛彈相連的頭盔提示系統，賦予駕駛「發現並射擊」（see and shoot）的能力。

(中時電子報)