亞運》南韓棒球隊好想贏中華 情蒐使用「奧步」

亞運南韓棒球隊好想贏中華隊而做足了情蒐。（杜宜諳攝）

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中時電子報
／雅加達報導

雅加達亞運棒球賽中華隊只要今（31）日打贏日本、或是小輸日本3分之內，即可打進金牌戰，然而要拿這面金牌並不容易，南韓為了預防再戰中華隊而無所不用其極，連情蒐小組都進了貴賓區，完整收集中華隊情資。

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中華隊總教練許順益相當期待再與南韓隊交手，他說，兩隊再戰一次就可以知道中華隊靠著運氣贏球，或是用實力打敗南韓，更能證明中華隊是有備而來，球員有著贏球企圖心。

昨天在中華隊打敗中國大陸之後，一群南韓情蒐小組4、5名成員，提著測速槍與提袋，魚貫走出通往貴賓區的走道，而且忙著向南韓棒壇與大會工作人員打招呼，一派輕鬆，顯然看足了中華隊的表現。

南韓在預賽首戰被中華隊打敗之後，面子掛不住，隨後中華隊的出賽都有情蒐組「伺候」，一開始是在看台上公然情蒐，但是遭到大會工作人員制止，工作並不順利，後來南韓學乖了，直接到貴賓區，免得工作人員干擾。

為了全面打敗中國，昨天中華隊派出5名主戰投手出場，尤其救援大將王政浩投了1.2局，南韓應該收集更完整的投、打出賽數據與投球內容，未來中華隊在金牌戰再與南韓碰頭，恐有一番苦戰。

其實許順益已經明示，往後的比賽都會很難打，因為對手情蒐更充足，昨天中國大陸的投手與守備的表現，使得許順益更加相信情蒐的威力。

(中時電子報)

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