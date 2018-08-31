不看好景氣 名店中秋禮盒拉低門檻

2018年08月31日 09:23 中時 馮惠宜

法布甜這盒經典禮盒：4入橘子蛋糕＋4入法式鳳梨酥，一月內已狂銷1萬盒。（馮惠宜攝）

百年餅店舊振南今年中秋推出多款禮盒，最低價的一款豐巧禮盒，蛋黃酥搭配鳳梨酥的綜合中秋禮盒訂價550元。（馮惠宜攝）

寬心園「五穀南瓜派」五穀南瓜派是以新鮮南瓜打製的南瓜泥與香菇製成素食內餡，派皮則加上五穀米增添香氣與營養。（馮惠宜攝）

不看好買氣，今年中秋多家知名業者禮盒售價門檻向下探底，業者指稱針對大宗送禮市場，預期公司行號預算縮水，永豐棧酒店禮盒與去年相較約下修100元，85度C甚至推出240元蛋捲禮盒，而寬心園停售素月餅改推五穀南瓜派價格更是腰斬。

永豐棧酒店每年中秋皆推出一款廣式月餅、一款蛋黃酥禮盒，內容組合每年略有不同，今年為爭取大宗訂單，兩款訂價都調降100元，反應企業送禮預算縮水的事實。

以無油法式鳳梨酥著稱的法布甜，今年中秋推出多款禮盒，其中一款10入橘子蛋糕只要299元，而4入橘子蛋糕+4入法式鳳梨酥禮盒360元賣得最好，張淑卿說，去年大宗訂購買單集中在500元的禮盒，今年價格似乎下修了。

連鎖咖啡烘焙業者85度C今年一口氣推出八款精美禮盒迎戰，85折後價位落在240元到750元之間，最平價禮盒守住去年240元，為催化買氣，還搭配Hello Kitty餐具加價購活動。

寬心園精緻蔬食餐廳今年首度停售全素月餅，主要是因為無蛋、奶製作不易，今年改以入圍台中十大伴手禮的「五穀南瓜派」取代，其價格也從昔日月餅禮盒980元，下修到440元。

即使不調降售價，台中金典酒店、林酒店、百年餅店舊振南針對大宗訂單都有團購折扣，林酒店買50盒以上享85折，金典酒店則是針對滿10萬元的訂單，除比照往年有88折優惠，今年再加碼送10張自助餐券。舊振南線上線下整合實體門市的VIP上網購物享9折優惠。

(中時 )