萌！吃冰還不夠！動物園「涼風扇」啟動消暑趣

亞洲黑熊「黑糖」：保育員準備的涼風扇吹起來真舒服！（台北市立動物園提供）

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中時電子報
／整理報導

熱熱熱！全球暖化日益嚴重，今年台灣屢屢飆出36 度以上高溫，人類都直喊熱得受不了，那麼動物怎麼消暑呢？台北市立動物園幫動物消暑，除了夏季開工的「冰工廠」、定時噴霧降溫，保育員還特別貼心加碼，啟動隱藏版「涼風扇」，讓溫帶動物區的黑熊清涼一夏。

怕熱的羊駝要定期修剪厚重的毛皮。（台北市立動物園提供）

近年夏季溫度屢創新高，今年中國新疆吐魯番市溫度創下攝氏83度新高，北半球許多地區陸續都創下有氣象觀測以來的最高溫度紀錄。5月台北市氣溫飆到攝氏38.2度，7月日本埼玉縣熊谷市觀測到氣溫41.1度，8月韓國也測到歷史新高的39度，整個大環境溫度節節升高，怕熱的動物們也想盡辦法往比較涼快的地方躲。

氣溫居高不下，最適合吃冰消暑啦！（亞洲黑熊「黑糖」）。（台北市立動物園提供）

亞洲黑熊的分布範圍很廣，從低海拔600公尺的熱帶雨林、亞熱帶的常綠闊葉林、溫帶落葉闊葉林、針闊葉混交林，到海拔4000公尺左右的寒溫帶針葉林都可能看見牠們的蹤跡，而且個體會隨著季節在不同的海跋區塊垂直遷移。

近年台北盆地一年比一年熱，氣溫居高不下，住在台北動物園溫帶動物區的黑熊「黑糖」除了享受季節限定水果冰，也能到水池泡泡水，戶外活動場還會定時噴灑水霧來進行局部降溫，但這些措施還是很難抵擋炎熱的酷暑。保育員特別加碼，將冰塊放在電風扇前，模擬涼風扇的效果，看「黑糖」盡量張開身體擋住所有的涼風，就像我們站在電風扇前跟著風扇左右移動，一刻都不想離開，就知道牠非常享受這款「涼風扇」的服務。

台灣獼猴享用水果冰。（台北市立動物園提供）

隔壁的小貓熊，原本生活在中高海拔喜馬拉雅山脈的溫帶森林，動物園在室內裝設空調，同時在夏季開啟室內通往戶外活動場的門，讓小貓熊能夠自由進出。小貓熊也經常選擇停留在涼爽的通道避暑，夏天想要看小貓熊，可能得等黃昏火焰般的太陽威力稍微降低時，小貓熊外出活動的機會才較大。

動物園呼籲民眾參觀動物園時要做好防曬準備，在人人都想鑽進有空調的室內館同時，也要感謝保育員在烈日下辛勤工作，還不停的思考如何改善動物生活品質，您有什麼清涼的好點子嗎？可上動物園FB提供您的想法。

(中時電子報)

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