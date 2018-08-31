桃園》楊麗環登記參選 藍營整合失敗

楊麗環脫黨參選，藍營整合失敗。（甘嘉雯攝）

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楊麗環在上百支持者陪同下，到桃園市選委會登記參選桃園市長。（甘嘉雯攝）

(10:25更新)脫黨參選的前國民黨立委楊麗環31日約9點半，來到桃園市選委會登記參選桃園市長，上百支持者陪同，她說桃園是台灣的門戶，要打造桃園商業城、適合居住的地方，這也宣告藍營在桃園整合失敗。

「陳學聖都沒有票了，還需要擔心分到他的票嗎？」楊麗環說,從去年下定決心要參選桃園市長，就一直不曾改變心意，即使初選失敗，她還是以桃園市藍天志工團隊隊長身分勤走基層。

楊麗環說，目前靠深藍的票源已經沒有辦法打贏選戰，唯有整合泛藍的力量，才有機會翻盤。

「我已經不是國民黨員了，立委選舉也不是我的考量」，楊麗環表示，一旦心意決定了， 就不會改變，她會努力去實現這個願望。

「都沒有見到面」對於連日來黨中央積極與她接觸，楊麗環說，只有國民黨主席夫人蔡令怡直接到她的服務處，但是因為行程的安排，沒有見到面，而日前國民黨行動中常會到桃園舉行，主席吳敦義設宴等到晚上9點也不見楊麗環現身。

楊麗環說，很感謝國民黨對她的栽培，「我們都還是好朋友」，不過為了改造桃園，她義無反顧。

84歲的媽媽楊李雲也陪同她登記，她說女兒很孝順，只是都不能陪她，既然她要選舉就全力支持。

(中時 )

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