就是今天！麥當勞大麥克買1送1 怎麼點餐最划算？

麥當勞大麥克買一送一，網友分享「124元雙漢堡餐攻略」。(圖/麥當勞臉書)

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中時電子報
/ 綜合報導

羽球天后戴資穎亞運奪金，麥當勞今(31)日全台同慶，大麥克買一送一！上午10點30分起，只要出示麥當勞臉書粉絲團慶祝貼文，包括到店櫃台及得來速窗口，都可享有單點大麥克買一送一優惠。已有網友在網路上公開「124元雙漢堡餐攻略」，不但可以擺脫原本的套餐束縛，並告訴你怎麼點餐最划算？

網友指出，關鍵是只要拿出「甜心卡」就能128元內吃到超級豐盛的雙漢堡餐。花128元就有2個大麥克、1個6塊麥克雞塊，還附贈一杯大可樂，如果換成冰炫風，更只要124元！

麥當勞大麥克今天買一送一，不過因為是單點，很多人苦腦沒了套餐該怎麼點？已有好心網友點出，其實大麥克買一送一等於直接送我們雙漢堡餐，只要搞定點心或飲料即可。

●點法一：

雙漢堡配麥克雞塊組(128元)=大麥克(69元)+大麥克(0元)+6塊麥克雞塊(59元)+大杯可樂(0元)

●點法二：

雙漢堡配冰炫風組(124元)=大麥克(69元)+大麥克(0元)+冰炫風(55元)+大杯可樂(0元)

今(31日)上午10:30至晚上23:59止，活動期間凡至櫃檯或得來速窗口單點大麥克，且出示FB活動頁面之畫面，即可享有大麥克買一送一優惠。單筆消費限使用本優惠乙次(單筆消費限購乙次)，並不得與店內其他優惠合併使用。本活動不適用於歡樂送服務，部份麥當勞餐廳不適用。

(中時電子報)

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