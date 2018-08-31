商業間諜! 台積電副理為跳槽陸廠　狂印機密遭起訴

台積電再傳有內鬼。(徐養齡攝)

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中時電子報
中國時報／

台積電周姓工程師因在開發工程中表現優異，2016年被獵人頭公司向中，安排與上海華微公司面試部長職位，周竟在面試後偷印公司16奈米製程等多項機密文件，意圖作為跳槽的籌碼，新竹地檢署依背信及營業祕密法罪嫌起訴。

台積電奈米製程技術被視為其主力技術之一，對岸科技公司不惜開出高薪挖角台灣科技人才，台積電工程師更成為首要「獵人頭目標」去年徐姓工程師因大量印製28奈米製程被公司抓包，遭判刑1年6月，緩刑4年，但不少科技人在重金利誘下，仍甘願鋌而走險。

檢方起訴指出，周姓工程師在台積電任職約10年，從2007年起歷經20奈米、10奈米、5奈米金屬閘極製程工程師，因表現優異，2016年升任副理，專責負責5奈米金屬薄膜填洞製程開發等重要職務。

不料周升職的消息在業界傳開，獵人頭公司聞訊後與周取得聯繫，立即安排上海華微公司與周在五星飯店進行面試，面談過程中，得知該公司想針對28、20、14奈米製程方面進行開發，並開出該部門部長職。

周男為增加自己被錄取的機會，竟在面試隔天偷偷將16奈米前段、中段製程流程、步驟等機密文件複製到虛擬主機桌面，再將文件列印出來，此後又再列印10奈米機密文件，在與華微公司談妥跳槽條件後，再印出20奈米產品異常問題彙整檔案文件。

周男順利錄取後先是不動聲色，直到去年1月才向台積電提出離職申請，但內部稽核時，清查出其列印紀錄有明顯異常情形，台積電深入追查，發現周有洩密重嫌，通報檢調偵辦，果然在其住處找到機密文件，並掌握其與大陸公司面談的過程，因此提起公訴。

(中時電子報)

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