貿易不公 讓美國受害！ 又一「組織」惹川普不開心

2018年08月31日 09:52 中時電子報 李靖棠

據英國金融時報（Financial Times）報導，從上任以來、多次與國際社會產生歧異的美國總統川普（Donald Trump），似乎又有新的「組織」惹他不開心。日前接受媒體專訪時，語帶恐嚇地表示，倘若世界貿易組織（WTO）未來再不「改進」，川普直言，可能會讓美國退出、這個讓他多有怨言的國際組織。

Trump Threatens to Pull Out of WTO

對於重視貿易與公平制度的川普而言，應是保障全球貿易公開、透明與自由化的世貿組織，卻一再地讓不公平的局面發生，造成美國因此而受到傷害。但相反地，打從川普餘錢黏上台後，種種的關稅保護政策、強制重談協議和「美國第一」（American First）的手段，都讓其鄰居與多個夥伴感到心寒挫折，像是行之有年的北美自由貿易協定（NAFTA）新版本談判，美國與加拿大之間的矛盾，恐怕不像與墨西哥之間容易解決。

總部位於瑞士日內瓦，前身是關稅及貿易總協定（GATT）秘書處的世貿組織，1995年正式改為現名。目前共有164個成員代表，中國大陸在15年的馬拉松式談判後，於2001年12月加入；而我方則在隔年元旦、以「臺澎金馬個別關稅領域」（TPKM）加入至今。但組織內效率不彰、祕密會議或是輕忽勞工權益，卻讓世貿組織自成立之初、即飽受各界抨擊。

事實上，身為世貿組織創始會員的美國，在川普一年多的任期內，也曾多次違反自己口中的「公平」貿易原則，像是威脅日系車廠「輸誠」、在美本土擴大設廠投資；或是使用額外關稅「懲罰」歐盟（EU）與中國大陸，似乎嚴重傷害了雙邊和多邊關係，更違反世貿組織創立的核心宗旨。在指責他人之前，川普政府恐需先全面檢視自身，才不會又一次陷入「老大哥」的錯誤觀念。

(中時電子報)