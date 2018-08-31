台女星爆參加《如懿傳》試鏡 導演一看心急喊：怎不早點來？

2018年08月31日 10:13 中時電子報 吳品瑤

中國大陸接連掀起宮廷劇熱潮，《延禧攻略》收視長紅漂亮下檔，由周迅、霍建華主演的《如懿傳》緊接著熱播，接力成為話題焦點，據悉，好久不見的女星鄭家榆，也陷入追劇潮，正追看《如懿傳》，竟爆2年前自己其實參加過《如懿傳》試鏡，該劇導演汪俊一見她驚艷，可惜直呼：「妳怎麼不早點來？」。

《如懿傳》熱播，而人間蒸發多年、直至6年前才復出拍戲的女星鄭家榆，也是追劇粉絲之一，竟透露曾經有機會演出《如懿傳》，據《聯合報》報導，鄭家榆2年前也參加了《如懿傳》試鏡，透露當時現場擠滿了試鏡的人，「聽公司說就算是演身邊的丫嬛還是嬤嬤都擠破頭」，而她在第一關時，即被導演汪俊認出來，說她好面熟，後來知道她是專業演員，忍不住嘆：「妳怎麼不早點來？」，理由是當時該劇主要演員大多已找到人，因此鄭家榆雖參加了試鏡並獲得導演青睞，然仍無緣加盟演出，相當可惜。

鄭家榆1999年接拍《懷玉公主》爆紅，在戲劇上的表現一直相當亮眼，孰料2008年因燒傷停工休養多年，直到2012年才復出拍戲，她過去在受訪時曾表示，休息的那陣子，正好是大陸最多新秀崛起的時期，她也因此錯過許多機會，不過休養的生活過得不錯，除了積極運動、養生外，也交了男友，然交往2年多分手，又媽媽過世，她才轉念復出接戲，近年接演了《三明治女孩的逆襲》，演技精采如昔，受到粉絲歡迎。

(中時電子報)