日本財長表態有意推動陸日金融合作

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日本財務相麻生太郎進日赴北京訪問，日本共同社31日報導稱，麻生太郎在陸日財長對話中表示「考慮到兩國經濟處於重要局面，希望進行坦率對話」，有意為最快10月召開的日中首腦會談而得出成果。

日本共同社報導稱，日本副首相兼財務相麻生太郎30日在北京與主管財政的大陸副總理韓正、負責美中貿易談判和金融領域的副總理劉鶴等分別舉行會談。麻生在會談後接受記者採訪時，考慮到美國川普政府，稱「雙方一致認為保護主義貿易政策對任何國家都沒有好處」，表明希望通過日中兩國合作進行應對。

報導引述同行消息人士稱，麻生在與兩位副總理的會談中，主張應在世貿組織（WTO）協定的範圍內應對保護主義政策。據悉麻生對圍繞貿易的美中相互報復措施表示警惕。據大陸央視報導，韓正在會談中稱「中方願同日方共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制」，呼籲麻生進行合作。

一系列會談中，雙方還就面向最快10月舉行的日中首腦會談，推進貨幣互換協議等金融合作達成了共識。

31日舉行大陸財長劉昆參加的「日中財長對話」。考慮到日本首相安倍晉三力爭10月實現的與大陸國家主席習近平的會談，麻生希望通過對話敲定金融合作項目等詳細內容，以便在首腦間會談中能拿出成果。

(中時 )

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