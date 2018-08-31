國民黨團：民進黨執政下 台灣淪為「世界垃圾島」

2018年08月31日 10:50 中時 季節

立法院國民黨團31日召開記者會，痛批在民進黨政府執政下，大量增加進口外國的廢紙與廢塑膠，讓「福爾摩沙淪世界垃圾島」，不但汙染環境，還衝擊國內以回收為生民眾的生計。

黨團書記長曾銘宗說，近一年內環保界有三個誇張現象，第一個是今年1月到7月進口了百萬噸別國不要的「洋垃圾」，第二個是多達86個國家把不要的垃圾丟給台灣，第三個是政府禁用塑膠袋、吸管，卻大量進口廢塑料。

曾銘宗表示，洋垃圾進口後，經濟上造成我國回收廠可能因而倒閉，影響兩萬人生計；環保上處理廢料需要大量水和強鹼，此外回收體系也將崩解，各地垃圾無處可去，將引發垃圾戰爭，甚至回收物堆積如山，可能失火。

曾銘宗說去年大陸都禁止洋垃圾進口了，政府沒有反應，直到13日環保署才說「將」限制廢紙廢塑料進口，要到10月才會變更相關規定。國民黨團要求兩點，首先希望環保署、經濟部和海關查這些進口會造成怎樣的汙染，再者請監察院調查環保署和經濟部處理上有無不當和官方勾結。

立委柯志恩則說台灣地狹人稠，任何廢棄物進台灣汙染都比其他國家沉重，去年質詢時環保署長李應元說別國不要的台灣也不要，洋垃圾不會造成台灣負擔，但今年卻有大量廢紙塑料進口暴增。政府還自稱是處理垃圾天才，那幹嘛禁止限用塑膠袋與吸管？環保署30日還說台灣是處理循環經濟天才，還說進口業者是買來做再生素料的原料。但不能只喊循環經濟，卻不追蹤用途。到底有多少進口廢棄料變成原料？多少卻流入焚化回收市場？

立委王育敏表示，很遺憾台灣標榜環保領先大陸和東南亞國家，但處理這些垃圾做法卻落後給它們，顯示政府失能。海關沒有好好把關，政府機關也沒拿出行政權限制，公權力睡著了嗎？她呼籲環保署不要等十月法令通過才行動，從現在開始可透過行政權，從海關先擋下大量垃圾進口，不要繼續汙壤土地。而且一些廢止進口還影響國內廢紙應用，衝擊中低階老人靠廢紙回收維生的，政府政策應該優先使用國內的廢紙和塑料。

立委孔文吉說台灣從婆娑之島變世界垃圾島，政府只擅長報復國民黨和軍公教，但連垃圾都處理不好。他呼籲民進黨不要只關心選舉，先處理好民生問題。他指出最扯的是比利時輸台垃圾今年暴增20倍，東南亞各國也大量輸往台灣，簡直把台灣當垃圾回收島。

(中時 )