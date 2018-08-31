國民黨團：民進黨執政下 台灣淪為「世界垃圾島」

友善列印
中時

立法院國民黨團31日召開記者會，痛批在民進黨政府執政下，大量增加進口外國的廢紙與廢塑膠，讓「福爾摩沙淪世界垃圾島」，不但汙染環境，還衝擊國內以回收為生民眾的生計。

黨團書記長曾銘宗說，近一年內環保界有三個誇張現象，第一個是今年1月到7月進口了百萬噸別國不要的「洋垃圾」，第二個是多達86個國家把不要的垃圾丟給台灣，第三個是政府禁用塑膠袋、吸管，卻大量進口廢塑料。

曾銘宗表示，洋垃圾進口後，經濟上造成我國回收廠可能因而倒閉，影響兩萬人生計；環保上處理廢料需要大量水和強鹼，此外回收體系也將崩解，各地垃圾無處可去，將引發垃圾戰爭，甚至回收物堆積如山，可能失火。

曾銘宗說去年大陸都禁止洋垃圾進口了，政府沒有反應，直到13日環保署才說「將」限制廢紙廢塑料進口，要到10月才會變更相關規定。國民黨團要求兩點，首先希望環保署、經濟部和海關查這些進口會造成怎樣的汙染，再者請監察院調查環保署和經濟部處理上有無不當和官方勾結。

立委柯志恩則說台灣地狹人稠，任何廢棄物進台灣汙染都比其他國家沉重，去年質詢時環保署長李應元說別國不要的台灣也不要，洋垃圾不會造成台灣負擔，但今年卻有大量廢紙塑料進口暴增。政府還自稱是處理垃圾天才，那幹嘛禁止限用塑膠袋與吸管？環保署30日還說台灣是處理循環經濟天才，還說進口業者是買來做再生素料的原料。但不能只喊循環經濟，卻不追蹤用途。到底有多少進口廢棄料變成原料？多少卻流入焚化回收市場？

立委王育敏表示，很遺憾台灣標榜環保領先大陸和東南亞國家，但處理這些垃圾做法卻落後給它們，顯示政府失能。海關沒有好好把關，政府機關也沒拿出行政權限制，公權力睡著了嗎？她呼籲環保署不要等十月法令通過才行動，從現在開始可透過行政權，從海關先擋下大量垃圾進口，不要繼續汙壤土地。而且一些廢止進口還影響國內廢紙應用，衝擊中低階老人靠廢紙回收維生的，政府政策應該優先使用國內的廢紙和塑料。

立委孔文吉說台灣從婆娑之島變世界垃圾島，政府只擅長報復國民黨和軍公教，但連垃圾都處理不好。他呼籲民進黨不要只關心選舉，先處理好民生問題。他指出最扯的是比利時輸台垃圾今年暴增20倍，東南亞各國也大量輸往台灣，簡直把台灣當垃圾回收島。

(中時 )

楊偉中意外喪生 嘉義鄉親震驚、… 嘉義市》曾想延攬楊偉中 涂醒哲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。