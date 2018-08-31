刺青館不只是刺青館 藏槍藏毒還藏殺人犯

2018年08月31日 10:31 中時 吳敏菁

刺青館內進行毒品交易。（吳敏菁翻攝）

查獲改造槍枝。（吳敏菁翻攝）

查獲改造槍枝。（吳敏菁翻攝）

查獲改造槍枝。（吳敏菁翻攝）

黃嫌殺人後躲逃亡南投，從事改造槍枝交易老本行，並和楊嫌經營的刺青館沆瀣一氣，明面上刺龍刺鳳，暗地裡交易毒品、窩藏槍械壯大聲勢，彰化縣警局刑大隊偵四隊，查獲隱身巷弄刺青館不只是毒窟，還是兵工廠，查扣毒品、改造手槍和逮捕3嫌犯，帶回12名藥腳。

偵四隊長卓志昌表示，48歲楊姓嫌犯，平日以刺青館作掩護，販售第二級毒品安非他命予不持定人施用，，警方報請檢方，並與彰化憲兵隊組成專案小組積極展開偵辦，發現刺青館出入複雜且交易毒品，追查楊嫌毒品來源疑似來自南投市八卦路的一處民宅內。

專案人員歷經8個月餘偵查，30日見時機成熟，遂兵分多路到南投市及彰化縣和美鎮等搜索與拘提，順利在和美鎮將楊嫌拘提到案，並越區南投市查獲通緝犯60歲黃嫌茂和41歲張姓女子，查扣改造手槍3支，包含彈匣3個、子彈16顆，和空氣長槍1支、改造槍械工具1批、第一級毒品海洛因2.5公克、第二級毒品安非他命2.57公克、電子磅秤2臺及手機2支等贓證物。

警方並陸續在彰化縣彰化市、和美鎮、伸港鄉等地帶回鄭姓藥腳等12人到案，全案依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送。

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(中時 )