楊偉中意外喪生 地方震驚哀傷「慟！大悲」

陳以真（右二）四年前參選嘉義市長，夫婿楊偉中（右）及父母親一路支持陪伴，此景成追憶，令人不捨。（本報資料照片／廖素慧攝）

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不當黨產委員會委員楊偉中在海外渡假不幸溺斃，消息傳回嘉義地方，各界震驚，唏噓哀傷，耐斯集團的氣氛低落，嘉義市長涂醒哲31日表示震驚、不捨，一度想延攬楊到競選團隊但被婉辭，請陳以真節哀順變，前嘉義市長黃敏惠在臉書表達哀慟之情，立委陳明文之妻廖素惠也臉書PO文表示震撼。

楊偉中的妻子陳以真是耐斯集團陳家7兄弟排行第6陳鏡堯的獨生女，耐斯集團副總裁陳鏡仁排行第5，是陳以真的伯伯，他與地方人士多有互動，年底嘉義市長選舉，陳家及耐斯集團的動向倍受矚目，耐斯大飯店日前原邀請楊偉中及陳以真代言飯店的婚禮行銷活動，但為避免模糊焦點，他們婉拒了，楊偉中在國外渡假溺斃的不幸意外，30日深夜傳回地方，各界震驚不已。

陳以真2014年選嘉義市長敗給涂醒哲，涂醒哲今天表達對楊偉中為救愛女而溺斃，十分震驚，是「天妒英才，台灣痛失菁英」，也不捨陳以真痛失夫婿，他肯定楊偉中及陳以真是可敬的對手，選後仍在地方常碰面會打招呼，半年多前曾透過好友想延攬楊入競選團隊，但他婉辭。

據陳以真父執輩的友人轉述，陳以真本月21日才通過嘉大EMBA博士班的考試，與同學聚會

，但未提及全家到國外旅遊的行程，楊偉中的噩耗傳來，同學們不敢置信。

陳家友人說，楊偉中酷愛閱讀，幾乎書不離手，且每每依循書中描述的名勝地點，就會動身前往旅遊體驗，反映出他求真求實的性格及態度，此次去庫克島也有書相伴，卻發生不幸意外，令人哀慟、遺憾。

前嘉義市長黃敏惠昨天深夜在臉書即PO文「悼！偉中，慟！大悲」，網友紛紛留言表達哀慟、不捨、震驚及心疼以真等內容。

(中時 )

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