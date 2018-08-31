菲律賓最大主戰艦艇在南沙半月礁擱淺 喪失航行能力

2018年08月31日 10:56 中時 楊家鑫

半月礁屬於南沙群島東南部的一個無人環礁，與菲律賓巴拉望島對望。（翻攝網路）

大陸「中外艦聞」31日引述法新社指出，菲律賓武裝部隊官員加利斯·米思爾頓透露，當地時間週三夜間，菲律賓海軍旗艦，也是該國排水量最大的主戰艦艇「德爾皮拉爾」號護衛艦（ BRP Gregorio del Pilar FF-15）在大陸南海的半月礁（菲律賓稱之為「哈撒哈撒灘」Hasa-Hasa）擱淺，目前，菲律賓海軍正在積極營救中。

報導稱，加利斯·米思爾頓透露，「德爾皮拉爾」號護衛艦船底受到刮擦，並且螺旋槳和尾舵已經損壞，喪失了自主航行能力，但目前沒有人員傷亡的報告，多艘菲律賓拖船已趕往事發海域。

報導指出，「德爾皮拉爾」號護衛艦實際上為原美國海岸警衛隊的一艘巡邏艦：「漢密爾頓」級高耐力巡邏艦的首艦，該艦標準排水量3250噸，滿載排水量3600噸，服役於1967年，2011年從美國退役移交菲律賓，距今艦齡已達51年。

報導稱，此次擱淺的半月礁屬於大陸南海南沙群島東南部的一個無人環礁，與菲律賓巴拉望島對望，1947年中華民國內政部方域司公佈的名稱為半月暗沙，1983年中華人民共和國中國地名委員會公佈的標準名稱為「半月礁」。多年來，菲律賓對其宣稱有主權。

(中時 )