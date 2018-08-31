楊偉中溺斃 命理師：臉書PO文早有徵兆

2018年08月31日 10:41 中時電子報 戴安瑋

命理師黃逢逸表示，楊偉中臉書早已透露癥兆。翻攝楊偉中臉書

不當黨產處理委員會委員楊偉中帶全家遊庫克群島，30日為救泛舟溺水的11歲女兒，不幸溺斃，命理師黃逢逸表示，楊偉中臉書早已透露徵兆，楊在8月21日因颱風而須在韓國濟州停留一晚，即代表老天在警惕，應去拜拜求平安或不要繼續下個行程，但楊仍繼續行程，昨與家人在庫克島泛舟時又未穿救生衣，以致發生意外。

黃逢逸說，有時天災也是在檢視個人是否漫不經心。今年是戊戌年狗年，對照五行，運勢好壞都會放大2至10倍，全球天災人禍特別多外，現還是農曆7月鬼月，國內外只要是有水的地方，震盪的頻率特別大，反而會產生不可思議的現象，提醒國人外出時一定要小心，「眼觀四方、耳聽八方」，隨時提高警覺，最重要的是要知道怎麼保護自己。

他表示，楊偉中於今年8月21日在臉書po文，指其「在韓國一直收到緊急警報，颱風，據稱飛機停飛。今晚滯留濟州」此即是徵兆，很多人不會碰到，楊碰到了，代表老天已在警惕，下一步一定要化解，到廟裡拜拜，在身上放平安符或停止下個行程，「讓自己心安」安心，最重要的是要有怎麼保護自己的警惕，楊昨與家人在庫克島泛舟，沒穿了救生衣，若舟上有二個救生圈，一個救女兒，一個救自己，就不會發生魂斷異鄉的憾事了。

(中時電子報)