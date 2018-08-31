清算黨產爭議大！網2字總結楊偉中政治生涯

不當黨產處理委員會委員楊偉中。 (報系資料照)

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中時電子報
/綜合報導

不當黨產處理委員會委員、前國民黨發言人楊偉中驚傳救泛舟溺水女兒不幸溺斃身亡，許多政界及媒體圈好友得知噩耗後紛紛表達不捨。楊偉中2度進出國民黨，後期與國民黨漸行漸遠，加入不當黨產處理委員會委員，有網友分析楊偉中政治生涯，以「投機」2字作為總結。

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社運出身的楊偉中畢業於政治大學台灣史研究所，投身於媒體業及政治圈，2006年迎娶耐斯集團愛之味公司副總經理陳鏡堯之女陳以真，2011年馬英九競選連任時，進入馬英九競選團隊，2013年接替殷瑋，擔任國民黨發言人，隔年因為生涯規劃辭去發言人職務。

2015年朱立倫擔任國民黨主席，重回中央黨部擔任文傳會副主任委員兼發言人，2016年總統大選，國民黨吞下敗仗，楊偉中再度辭掉發言人職務。當時國民黨深陷敗選的愁雲慘霧之中，楊偉中要求徹底處理黨產、黨全面民主化，與國民黨意見分歧，最後遭開除黨籍，同年擔任不當黨產處理委員會委員。

後期清算國民黨黨產引起爭議，楊偉中突然的離世震撼政壇。PTT有一名H姓網友分析楊偉中一生政治生涯，他早年投身社運，先是擔任左派勞權記者，後與代表資方的耐斯集團陳以真結婚，到成為國民黨親馬派，最後與國民黨決裂，整段政治生涯其實「蠻微妙的」，H網友說，「要以『投機』總結這個人的後期生涯，我覺得爭議性不會這麼大」。

H網友分析楊偉中投身苦勞網期間，是確實為勞權付諸行動，他認為，楊偉中與代表資方的陳以真結婚，可能是有政治考量。「一個左派青年與資方女兒結婚，天底下哪有那麼浪漫的事」，H網友指出多政治人物靠老婆娘家的官商關係起家，楊偉中需要資源登上政治舞台，當中「考慮把陳以真的家庭當政治資產使用」也不是不無可能。

H網友最後總結出楊偉中一生，就是「滿腹理想的年輕人在左派運動看透了很多事情，找個富家女登上政治舞台」，H網友也表示楊偉中選舉爭議大，曾被馬英九提拔，後來卻進入黨產會清算老東家，最後以拯救愛女不幸溺斃，畫上人生句號，讓網友感慨地表示「楊偉中真性情，來自於最初為了勞權不計報酬、投入苦勞網的那個楊偉中，這根本就是電影壞蛋的洗白方法吧」

(中時電子報)

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