認六輕汙染致癌 台西鄉民求償7千萬今開庭

2018年08月31日 11:03 中時 許素惠

雲林縣台西鄉民認為六輕高獲利的背後，是犧牲居民健康所得來的，組成六輕汙染傷害聯合求償自救會，在環保團體的支持下，向雲林地方法院提出訴訟求償，上午開庭，許多居民都來關心。

該自救會總幹事吳日輝指出，今年是六輕營運滿20年，高獲利的背後，六輕所帶來的空氣汙染，犧牲的是中部地區居民的健康，特別是位處鄰近六輕的雲林台西鄉居民。2015年8月，74位分別居住在雲林台西飽受癌症病痛之苦，或是親人居住在雲林台西已故的家屬，向六輕中的5家公司包括台塑、台塑石化、台化、南亞、麥寮汽電等，提出因六輕汙染所造成的損害賠償訴訟，求償7千多萬元，至今已滿3年。

吳日輝說，相較於RCA案已被最高法院認定為公害汙染，這3年來，法院開了10多次庭，仍未認定六輕汙染造成居民的健康損害，甚至六輕律師團還在爭執六輕汙染不是公害事件，訴訟尚未進入公害訴訟中的重點討論，例如流行病學因果關係的認定。

時隔上次開庭將近1年，雲林地方法院上午開言詞辯論庭，自救會擔心可能是一審的最後一庭，法院即將要宣判，但相關的爭點都未辯論。

公民監督六輕促進環境權行動平台力挺自救會對外說明開庭狀況，希望大家支持弱勢的居民對抗大鯨魚。

台塑也派員到場了解，除此還有台灣人權促進會、綠色公民行動聯盟、彰化縣環境保護聯盟、環境權保障基金會等環團都來關切。

(中時 )