黃偉哲呼籲淹水從寬認定 社會局稱無前例

2018年08月31日 11:01 中時 程炳璋

台南市連日雨勢31日減緩，民進黨台南市長參選人黃偉哲與台南市議會民進黨團針對822豪雨淹水戶，建議台南市政府從寬認定，除了補助淹水50公分以上外，對淹水20至50公分的受災戶分級處理，酌予補助。台南市社會局則表示，目前尚無其他縣市破例補助淹水50公分以下住戶。

這次淹水縣市，除了中央統一補助淹水50公分以上住戶每戶2萬元外，各縣市額外的補助標準不一，高雄市最高每戶可補助1萬5000元。台南市淹水50公分以上的受災戶初估9000戶，每戶補助5000元。

台南市政府另外補助法定6類（列冊的中低收入戶、低收入戶、中低收入老人、領有身障生活補助者、領取經濟弱勢家庭兒少生活補助家庭及符合特殊境遇家庭者）的弱勢受災戶（福利戶）淹水20公分至50公分即可補助5000元。

黃偉哲競選團隊發言人郭國文表示，台南市受災戶陸續整理家園，政府對這次水患補助，限定淹水50公分以上，與受災戶實際面對的情況存在差異，令淹水50公分以下的一般受災戶情何以堪。

黃偉哲團隊建議從寬認定，台南市政府應找經費，對20公分至50公分之間的受災戶採分級處理，酌予補助，必要時可政府可協調0206地震捐款人同意，以地震善款給予幫助。

台南市社會局表示，目前全台各縣市並沒有以公款補助淹水50公分以下的住戶，0206地震善款的計畫運用範疇非此面向，會再檢視相關程序是否完備。

(中時 )