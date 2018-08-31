放颱風假機率高？ 氣象局：今年秋颱恐偏多偏強

2018年08月31日 11:10 中時 李宜秦

今年太平洋高壓偏北、季風低壓槽較強，導致台灣今年颱風特別多，7、8月共14個颱風，為史上第一多。（李宜秦攝）

今年秋季的氣溫正常偏高，雨量則正常偏少。（李宜秦攝）

9月進入秋季，氣象局預估今年秋颱發生的機率較高，且中颱以上發生機率高。秋季的氣候條件有6成機率發生聖嬰現象，屆時全台會呈偏乾情況，尤其中南部9月將逐漸進入枯水期，氣溫方面則是全台偏暖。今起因西南風減弱，天氣已較緩和，不過北部、東北部可能有午後雷雨，中南部則可能有短暫陣雨，未來兩周天氣會更穩定。

氣象局說明，9月起台灣風場將逐漸轉為東南風、偏東風，10月則會轉為東北風，降雨熱區換成北部地區。西北太平洋的海水溫度與其他條件，對生成秋颱十分有利。

根據氣象局資料顯示，秋颱發生的頻率偏高，且中颱以上機率頗高，然而是否影響台灣仍未知，氣象局提醒，秋颱易與東北季風形成共伴效應，務必小心防範。秋颱容易在巴士海峽附近生成，位置會較夏天颱風偏南。

另外今年秋季有6成以上機率會有聖嬰現象產生，聖嬰現象發生時水氣較少、偏乾，雨量不多。氣象預報中心主任呂國臣說，聖嬰可能會在秋季發展、冬季逐漸形成。而今年秋季溫度正常偏高、雨量則是正常偏少。

今日天氣因西南風已減弱較為穩定，但澎湖、金門仍可能有較大雨勢，北部、東北部地區也可能發生午後雷陣雨。下周一起太平洋高壓增強，全台各地都會有午後雷雨，中南部則可能有短暫陣雨。未來兩周因太平洋高壓增強，海面上較不會再持續生成熱帶擾動，天氣較穩定。

另外燕子颱風在昨天晚間8點轉為強颱，路線持續向日本前進，可能下周二、三會對日本有所影響，台灣則不被影響。

氣象局表示，今年夏天因太平洋高壓位置偏北、季風地壓槽偏強，有利熱帶擾動發展，因此今年颱風數量共21個，為自1958年起史上第三多、7到8月颱風數量共14個，為史上第一多。

因今年夏天季風槽強度高，熱帶低壓、擾動多，造成中南部降雨劇烈。823低壓更導致中南部頻傳水災，高雄、東吉島兩測站創下開站以來同期最多雨紀錄，台南、恆春也達到同期第2多雨量紀錄。

(中時 )