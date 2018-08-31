FBI追緝的強盜犯 在台判刑3年半定讞

2018年08月31日 11:09 中時 林偉信

台籍男子胡家泰20年前在美國電子公司任職，他提供公司內部資訊幫助強盜集團搶劫，並導致公司工程師遭槍殺死亡，犯後他逃回台灣，經FBI追緝多年並依司法互助協定來台作證指控犯行，4年前胡男遭台北地檢署起訴，最高法院依強盜未遂罪31日將他判刑3年半。

判決指出，胡男在2008年7月在美國生產銷售電腦CPU及RAM的Wintec公司任職，他的友人Michael Liu詢問公司內部資訊，他知悉對方將持槍到公司強盜財物，仍助對方蒐集公司高單價產品的儲藏處、倉庫關門時間、人員下班時間，及監視器安裝地點、警衛所在地點。

Michael Liu於是指派7名男子，在同年8月28日晚上8點半頭戴面罩，手持衝鋒槍及各式手槍前往強盜，警衛遇襲後大聲呼叫，公司負責人及2名員工聽到後，立即返回將倉庫門上鎖開車逃離現場以免遭害，歹徒不滿未取得財物，朝汽車掃射致工程師遭擊斃。

案發後由美國聯邦調查局FBI偵辦，主謀大陸籍的Michael Liu在美國法院審判中作證後，因受證人保護方案，已變更年籍資料及住所取得全新身分，目前仍居住在美國，除了胡家泰逃回台灣外，其他強盜共犯全部落網並遭起訴判刑。

由於Michael Liu向美國法院作證指控胡家泰提供公司資訊協助強盜，FBI追緝後得知胡男下落，通報台灣司法單位請求刑事司法互助，檢方指揮刑事局幹員在2014年將胡男逮捕，FBI特別幹員特地來台作證並提供相關犯罪證據，檢方訊後將胡男起訴。

台北地院將胡男判刑4年，高院認定胡男犯案時正值青壯年，卻因友人提供報酬供玩樂，將公司資訊提供給對方供強盜，且在美國犯罪後為逃避審判而回台，犯後又否認犯行不思悔悟，依共同犯攜帶兇器強盜未遂罪判刑3年半，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )