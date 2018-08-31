從國民黨發言人變身黨產會委員 楊偉中為何由藍轉綠

2018年08月31日 11:01 中時電子報 喻華德

外交部證實，黨產會委員、前國民黨發言人楊偉中昨日在太平洋庫克群島溺斃。楊偉中因為由國民黨發言人，轉而投身為民進黨政府成立的「不當黨產處理委員會」擔任委員，其政治立場一百八十度大轉變的原因與其主張，值得一探。

楊偉中兩度擔任國民黨黨發言人。104年因妻子陳以真競選嘉義市長，以生涯規劃為由辭職。之後在太陽花學運時，最早批評馬政府處理手段不佳（當時黨主席亦為馬英九），認為將導致國民黨與一整個青年世代對立、錯失朝野和解共生的機會，主張召開公民憲政會議或國是會議。

第二次是104年1月，楊偉中在朱立倫擔任國民黨主席時，回任文傳會副主任委員兼發言人。但次年總統大選，在開票尚未結束時，楊偉中便請辭，並建議「把黨產攤在陽光下」，引發黨內不滿與批評。新黨王秉忠批評楊在危難時閃人，國民黨改革應該先從開除楊偉中做起，「開除了，國民黨改革就有希望了！」

據《東森新聞雲報導》，楊偉中主張將「中國國民黨」正名為「國民黨」，認為國民黨應主動放棄黨產。多次強調國民黨不誠懇面對轉型正義的課題、黨國不分的歷史問題，「只想搞半套的假捐出、假道歉，國民黨是不可能會有光明前途的」。結果在洪秀柱任主席時，打破決議懲處書面審查的慣例，但楊拒絕出席，最後遭到開除黨籍。

楊偉中被媒體稱為國民黨內的「改革派」。但其最具爭議的言行恐怕莫過於，去年8月18日，他在政論節目上稱「中國自由派學者，他們從小沒有聽過南京大屠殺這件事情，尤其是中國要製造民族主義的時候，才開始傳南京大屠殺，南京有沒有死人？但是現在爭論是說，有多少平民是被日本人虐殺？就是說當時的確殺了很多人，但是殺的大多數是脫下軍裝的中國軍隊，就是這樣。」

換言之，楊偉中認定南京大屠殺30萬遭日軍屠殺的國民中，大多數是穿便服的中華民國國軍。不過光是他否認南京大屠殺的史實，另創新論述，對照他對國民黨的指責，恐怕顯得五十步笑百步。

(中時電子報)