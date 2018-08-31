張善政：要解決「卡管案」 年底靠選票反映

2018年08月31日 11:15 中時 季節

前行政院長張善政31日表示如果想要讓台大校長管中閔被卡無法上任的事情有所突破，就必須要透過年底選舉，用選票讓民進黨政府體會民意。

張善政指出，歷經3位教育部長，都沒有辦法讓管中閔就任台大校長，顯然這不是教育不能解決的，而是總統府、行政院、民進黨三方面在操作此事，如果其中一方面想要有點彈性，也會遭到另外兩方面限制。因此要能有所突破，一定要透過選票，讓他們體會到民意在哪。

張善政表示，儘管有些人認為年底是地方選舉，未必能改變中央政策。然而年底選舉相當蔡政府的期中考，可以藉此表達民眾對他過去政策不認同，如果期中考後還不知道要改變，但2020年期末考就別想繼續執政了。

張善政接受國民黨籍台北市議員候選人羅智強、游淑慧、張斯綱邀請，參加他們發動100輛「拒投民進黨，台大有校長」的嗆聲公車，繞著台大「趴趴走」的活動。

羅智強説，他和游淑慧、張斯綱在台北推出100輛嗆聲公車，目的很簡單，當選民生氣時，民進黨就釋放空氣，説會想辦法讓管中閔上任，會讓台大有校長，等到民怒一退，就開始裝睡。那沒關係，他就讓這100輛公車像鬧鐘一様，每天提醒大家，台大仍無校長，他呼籲，希望台大有校長的選民，年底只要看到掛民進黨的都拒投，拒投民進黨的縣市長、也拒投民進黨的縣市議員，台灣大學就在大安區，他倒要看看，蔡英文想讓民進黨的台北市議員掉幾席，才願意讓管中閔上任台大校長。

(中時 )