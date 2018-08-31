台北》柯P棄公車搭公務車上班 黃創夏揭綠闇黑惡靈毀柯手段

台北市長柯文哲前往台北市選委會登記參選下屆市長。(資料照片，中央社)

友善列印
中時電子報
/綜合報導
獨派人士公車上堵柯文哲，提到世大運閉幕時場內是國安局管，柯文哲罕見動怒回應「干我屁事！」。(翻攝自陳峻涵臉書)

由於受到獨派人士騷擾，台北市長柯文哲被迫放棄「親和阿北」形象，改搭公務車上班。資深媒體人黃創夏今天指出，選戰登記正式起跑，禁忌的封印也被打開了，台灣選舉最闇黑的力量傾巢而出，步步為營，環環相扣，打算消滅柯文哲。

柯文哲原本天天搭公車上班，但是先有民眾拿東奧正名連署書堵柯要求簽名，29日早上又有獨派人士上車質問，要求他把兩岸立場說清楚，並提到世大運閉幕時沒收台灣旗之事，柯文哲罕見動怒回應「干我屁事！」更警告對方「你這樣是騷擾！」事後，北市府宣布，為避免維安困擾，市長31日起改搭乘公務車上班。

黃創夏今天在NOWnews論壇撰文指出，近日一連串針對柯文哲的事件，看似「零星」其實正是縝密的環環相扣，本質正是民進黨成立以來最闇黑的「選舉總路線」惡靈在操控。迫使柯文哲放棄搭公車的「親和阿北」形象要改搭公務車，正是「選舉總路線」的第一個手段：「敵我分明」、「逼進角落」。

柯辦主任黃建興日前遭爆用三字經罵同事，市府顧問蔡壁如被傳出打斷媒體專訪市長，會後還要求刪除畫面。黃創夏說，這也不是「偶發」，而是「選舉總路線」的第二步，意圖創造柯文哲有一個「小圈圈」，張牙舞爪、跋扈專橫、不容異己、排他性強，目的是要讓「中性選民」 產生懷疑和「停、看、聽」。

黃創夏說，不要小看極端基本教義派針對柯文哲的動作，這些小動作看似無聊，其實是 「一石二鳥」之計！首先柯文哲對自己的情緒往往比較缺乏自制與控制，不斷的騷擾，他滿臉的不耐煩必會被特定力量截圖剪貼成為「傲慢」，要是惹到柯文哲發火飆罵，更是這股闇黑勢力最好擴散的教材。

其次，這些動作對大多數理性選民未必奏效，但對民進黨和深綠團體卻是一次又一次「立場宣示」，這是一種「敵我分明」警示，目的是要告訴民進黨的從政黨員，「柯文哲就是敵人！」。當闇黑勢力表明柯文哲就是敵人之後，那些首鼠兩端的民進黨各級候選人，即將被逼表態，「順我生、逆我亡」之殺戮，慘烈必甚於當年之「十一寇」！

(中時電子報)

楊偉中為救愛女溺斃 朱立倫：真… 基隆》林右昌壓軸登記 喊話「君…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。