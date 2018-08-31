台北》柯P棄公車搭公務車上班 黃創夏揭綠闇黑惡靈毀柯手段

2018年08月31日 11:13 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

獨派人士公車上堵柯文哲，提到世大運閉幕時場內是國安局管，柯文哲罕見動怒回應「干我屁事！」。(翻攝自陳峻涵臉書)

由於受到獨派人士騷擾，台北市長柯文哲被迫放棄「親和阿北」形象，改搭公務車上班。資深媒體人黃創夏今天指出，選戰登記正式起跑，禁忌的封印也被打開了，台灣選舉最闇黑的力量傾巢而出，步步為營，環環相扣，打算消滅柯文哲。

柯文哲原本天天搭公車上班，但是先有民眾拿東奧正名連署書堵柯要求簽名，29日早上又有獨派人士上車質問，要求他把兩岸立場說清楚，並提到世大運閉幕時沒收台灣旗之事，柯文哲罕見動怒回應「干我屁事！」更警告對方「你這樣是騷擾！」事後，北市府宣布，為避免維安困擾，市長31日起改搭乘公務車上班。

黃創夏今天在NOWnews論壇撰文指出，近日一連串針對柯文哲的事件，看似「零星」其實正是縝密的環環相扣，本質正是民進黨成立以來最闇黑的「選舉總路線」惡靈在操控。迫使柯文哲放棄搭公車的「親和阿北」形象要改搭公務車，正是「選舉總路線」的第一個手段：「敵我分明」、「逼進角落」。

柯辦主任黃建興日前遭爆用三字經罵同事，市府顧問蔡壁如被傳出打斷媒體專訪市長，會後還要求刪除畫面。黃創夏說，這也不是「偶發」，而是「選舉總路線」的第二步，意圖創造柯文哲有一個「小圈圈」，張牙舞爪、跋扈專橫、不容異己、排他性強，目的是要讓「中性選民」 產生懷疑和「停、看、聽」。

黃創夏說，不要小看極端基本教義派針對柯文哲的動作，這些小動作看似無聊，其實是 「一石二鳥」之計！首先柯文哲對自己的情緒往往比較缺乏自制與控制，不斷的騷擾，他滿臉的不耐煩必會被特定力量截圖剪貼成為「傲慢」，要是惹到柯文哲發火飆罵，更是這股闇黑勢力最好擴散的教材。

其次，這些動作對大多數理性選民未必奏效，但對民進黨和深綠團體卻是一次又一次「立場宣示」，這是一種「敵我分明」警示，目的是要告訴民進黨的從政黨員，「柯文哲就是敵人！」。當闇黑勢力表明柯文哲就是敵人之後，那些首鼠兩端的民進黨各級候選人，即將被逼表態，「順我生、逆我亡」之殺戮，慘烈必甚於當年之「十一寇」！

(中時電子報)