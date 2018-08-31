基隆》林右昌壓軸登記 喊話「君子之爭」

2018年08月31日 11:19 中時 李怡萱

基隆市長林右昌由夫人吳秋英陪同，壓軸完成登記參選。（李怡萱攝）

在一片「凍蒜」聲下，基隆市長林右昌由夫人吳秋英陪同，壓軸完成登記參選。林右昌說，今年選舉希望彼此都是君子之爭，讓選民決定，是要繼續努力向前躍進，還是選擇過去保守、退步，大家心裡有一把尺。「期待這次選舉是一場高水準君子之爭」，將多元意見提出來，接納、傾聽，作為全市的共識，有自信帶領基隆市民向前衝。

林右昌和競選團隊身穿「我愛基隆」白衣一起進場，象徵要讓基隆市「恢復往日榮耀」。林右昌說，年底選戰不是他個人的選戰，而是37萬2000名基隆人的共同選戰，而老婆則是永遠的後盾，他也隔空向市民喊話，「投基隆一票，投基隆人自己一票！」

林右昌表示，基隆市在各項建設各領域表現，在全國各縣市來講，都在前段班，未來還有更多重大建設、計畫及工程，需要積極推動執行，讓基隆市再次再生躍進，相信這是所有基隆人共同的期待。

至於競選總部何時成立及選舉策略？林右昌則表示，其實沒有什麼策略，相信這3年多來拿出的成績，接下來日子還是「著重在市政」，不會有特別的選舉行程。另外，因10月下旬議會才閉會，競選總部延至10月中才會成立，也希望大家一起努力，讓基隆變得更好。

(中時 )