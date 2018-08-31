南投》多名漢人登記參選鄉長　推出葉小釵凸顯不公與矛盾

2018年08月31日 11:30 中時 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

信義鄉選務作業中心受理羅瑞卿（右）申請登記，但預期到了縣選委會審核將不符資格、不會通過。（沈揮勝攝）

黃秋龍（左）登記參選，並繳交保證金12萬元。（沈揮勝攝）

「刀插六法全書」，表達原鄉「各民族並不平等」、選舉相關規定違憲。（沈揮勝攝），

信義鄉為山地原住民鄉，依《地方制度法》規定，需為原住民才可擔任鄉長，但上周卻有羅瑞卿、黃秋龍等2名漢人領表準備參選鄉長，並在31日上午到該鄉選務作業中心遞交表件申請登記。他們說，明知選委會審核不會通過，之所以衝撞體制，是為凸顯在台灣「各民族並不平等」。

他們身印有葉小釵圖案的T恤，手拿刀插六法全書的模型，並指出除了信義鄉，同樣屬高山原住民地區的南投縣仁愛鄉長、台中市和平區長，也都可能會有漢人同步登記參選。

他們強調，《憲法》第五條「中華民國各民族一律平等」、第七條「中華民國人民，無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等。」、第十七條「人民有選舉、罷免、創制及複決之權。」、第十八條「人民有應考試、服公職之權。」

並指出，既然《憲法》保障各民族一律平等，卻又在原住民鄉舉辦「半數鄉民（指非原住民籍鄉民）被廢武功的選舉」，除凸顯違憲、不平等外，甚至讓住在原民鄉的非原住民籍民眾，感覺被羞辱、像是第二等或第三等國民。

羅瑞卿、黃秋龍是在數十名漢籍鄉民陪同下，於31日上午10點鐘前往選務作業中心登記參選，意在凸顯非原住民在原住民鄉，所受到的不公平待遇，以及生存危機。

鄉公所選務作業中心依程序核對表件、檢查登記申請與申請表、檢查戶籍謄本及學經歷、點收參選保證金各12萬元等，將送交縣選委會審核是否符合資格。民政課長王國慶表示，預期並不會通過。

據了解，信義鄉約有4成、6500人非屬原住民籍，他們無權擁有原住民保留地，只能靠承租落戶生根。近來中央對原保地政策解釋從嚴，從去年底至今年初，已有逾百戶被要求依土地規定用途「改善」建物才准續租。

此舉意同拆屋還地引發恐慌，二月底有近千人拉紅布條上街頭，並凝聚意識成立自救組織爭生存權；非原住民籍農民指稱，國家對原住民族保護的同時，也嚴重傷害同住山地原鄉的漢人，長期遭受不公平的政治、土地與經濟待遇，政府只護著原住民，卻忽略漢人基本權利。

(中時 )