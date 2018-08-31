30年未檢討衛生所人力不足 新舊監委聯手調查主管機關責任

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我國各縣市設置的鄉鎮市區衛生所，服務項目從早期的預防保健、公共衛生等基層醫療保健功能，逐漸增加疾病治療與防治、食品衛生及各項行政業務等，但派駐在衛生所的公共衛生人力卻未隨業務量增加，衍生基層醫療保健失能、社會安全及防疫疏漏等問題，監察委員尹祚芊、張武修申請自動調查，瞭解中央及地方衛生主管機關有無正視處理的疏失責任。

尹祚芊、張武修指出，各鄉鎮市區衛生所為公共衛生體系的基層組織，早期多扮演基層醫療保健、衛生教育、監測通報等預防角色，但後來逐漸轉變為提供醫療服務為主，業務項目漸趨龐雜，包括社區民眾健康、慢性病及傳染病防治、衛生教育、食品衛生、醫藥行政、門診等，中央及地方衛生主管機關卻近30年未檢討調整衛生所的組織編制及提供充足人力，部分護理人員甚至需兼辦會計、政風、資訊等行政工作，甚至有些還得執行清潔工作，缺乏健全的專業分工。

尹祚芊、張武修也指出，衛生所的中央主管機關雖為衛福部國健署，但實務工作卻擴及衛福部各司署，包括疾管署、健保署、食藥署、心理及口腔健康司、護理及健康照護司等，地方政府衛生局也交予衛生所大量工作，衍生事權不一、業務龐雜等問題，造成衛生所人員疲於奔命，流動率偏高。

尹祚芊、張武修表示，究竟中央及地方衛生主管機關有無定期檢討調整衛生所的組織編制，以因應目前愈趨龐雜的業務？衛生所目前服務項目與其角色定位為何？主管機關對於衛生所服務人力不足、流動率偏高、業務龐雜等問題，衍生基層醫療保健失能、社會安全及防疫疏漏等，相關檢討改善措施為何？相關疑義均有深入瞭解的必要。

(中時 )

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