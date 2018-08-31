金門》陳滄江退出民進黨 金門唯一「綠洲」消失

2018年08月31日 11:18 中時 李金生

金門藍天高掛下，僅有的一塊綠洲，當地「唯一」的民進黨籍縣議員陳滄江今（31）日宣布退黨，同時也不參選縣長。他在以「落紅不是無情物，化作春泥更護花」為題的退選聲明中，哽咽向鄉親感性告白指出，20多年來為爭取鄉親的權益，從黑髮拚到白頭，但個人無怨無悔，感謝鄉親的支持和鼓勵，「大家後會有期！」

陳滄江透露他已在日前向黨中央堅決表達退黨心意，也獲得高層的肯定和祝福。目前只想先沈澱一下，回到20多年來未能好好照顧，卻一直是他心中最溫暖的家，再靜下心來看未來的路要怎麼走。

陳滄江強調，20多年來，他在金門為了堅持民主理念，扛著民進黨的旗幟孤軍奮戰，在這一條沒有掌聲的道路上忍辱負重孤獨前進，一路走來多少鄉親建議他只要脫掉「綠袍」，即可獲得政治利益及選票，但他都堅定信念，雖然屢敗屢戰傷痕累累，還是不忘初心，堅持到底不為所動。「反觀民進黨執政這2年，多少政策違背了民意，就以最近兩岸引水典禮爭議、八二三是金門人的戰役之說，以及副總統在台灣淹水時赴金旅遊，在在都傷害了金門鄉親的感情，這樣錯亂的民主價值，讓基層無法承受之重於萬一，可以說民進黨自絕於金門，離金門民意愈來愈遠。」

他並表示，退出民進黨是難以割捨的痛，他曾經以生命捍衛這個黨，20年來堅持初衷始終如一，但是當黨意違背民意，他選擇站在鄉親的這一邊。

陳滄江表示，20幾年前，他為了讓金門有不一樣的聲音和制衡的力量，加入了民進黨。當年，他明知民進黨的理念不被大多數的金門鄉親認同，但也因為堅持民主價值，「雖然一路孤軍奮鬥，忍受嘻笑怒罵千夫所指」，依然逆風行走不改初衷。

他表示要感謝鄉親父老不因為他的「顏色」而減少給他的鼓勵，8年前將他送進了縣議會，也在立委選舉給了他8367票，史無前例的支持，這些都是驅動他在金門服務鄉親，前進打拚的力量。

陳滄江並表示，今年底的縣長選舉，民進黨在全國20縣市都提名縣長參選人，唯獨刻意的不提名金門縣。8月22日日中執會決議金門縣長採取禮讓不提名的方式與「金門在地力量」結合，對他做為一個20多年長期在金門扛著綠旗努力不懈的基層黨員而言，這是「遺棄」及「不信任」。因此他幾經長考後，宣布自今天起退出曾鍾愛的民進黨，同時也宣布裸退，退出今年底的5合一選舉。

陳滄江說，退出選舉是為了禮讓地區有理想的年輕新秀，天下之大非一二人所能治，議會需要替換新血，他願以無黨無派的身分協助理念相同的候選人，為他們盡一己之力輔選，讓金門民主遍地開花結果。

(中時 )