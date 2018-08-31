台北》王致雅一無所懼參選議員 為民眾必須走下去

2018年08月31日 11:34 中時 張立勳

國民黨議員黨內初選落敗的「姊ㄚ」王致雅，31日率競選團隊以無黨籍登記參選北市大安、文山區議員，她強調，遺憾黨意不能跟民意做結合，為照顧民眾需求必須走下去，即使脫黨也一無所懼。

2014年王致雅獲國民黨提名參選大安、文山區議員，以最高票落選，3年多來王致雅仍積極經營、服務選民，今年捲土重來參與黨內初選未能上榜。

王致雅表示，日前宣布參選市議員後，國民黨不讓她退黨，她準備被開除，參選主要是因為有許多民眾的託付，遺憾黨意不能跟民意做結合，政黨為了意識形態或更重大的議題爭執，但議員是地方型民代，必須兼顧民眾需求，她必須走下去，因為沒有人照顧民眾，她會盡全力為這些人做事，即使脫黨，她也一無所懼。

面對大安、文山區參選大爆炸，王致雅說，做好自己就夠，其他壓力是不必要的，她的理念是誠真誠、正派、勤勞、廉能，用最小成本做最大的事。

台北市長柯文哲日前辦簽書會，王致雅現身會場，被外界認為是否向「白色力量」靠攏，王致雅表示，是因為小孩吵著要去讓柯文哲簽名，她陪著一起去，不過，她也強調，理念相同就會走在一起，古人以文會友、以詩會友 現在政治人物應該以理念會友。

至於是否會簽署「柯P認同卡」？王致雅說，如果理念一致的話，為什麼不能簽，她不會排斥。很多夥伴或陣營不簽，她不懂為什麼不簽，她認為是理念的問題，要把理念說給人民聽，不是一直罵人，理念是什麼、服務群眾是什麼、目標是什麼。

王致雅表示，雖然投票結果是未知的，但還是要有目標，若沒有目標就跟浮游生物一樣，所以要忠於自己的承諾自己的目標。

(中時 )