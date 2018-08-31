癡纏學妹殺人未遂 世新恐怖學長判刑5年半

「世新」情殺涉嫌行兇的陳姓學生〔中者〕（資料照/謝明俊）

友善列印
中時

世新大學陳姓大三男學生，癡纏追求石姓學妹多年屢遭拒絕，去年12月在學妹上課教室前，拿出預藏水果刀刺殺學妹3刀，台北地方法院審理時，陳承認涉及刺殺學妹的客觀行為，全案今(31)日審結，合議庭依殺人未遂罪判陳有期徒刑5年6月。可上訴。

在押的陳，上午提訊到庭聆判，得知判決結果後沒有任何情緒，審判長宣示判決結果，並告知如不服可在收到判決書後10日內上訴，問陳知道嗎？他點頭表示知道後即還押。

本件校園喋血案，起因陳姓男大生因長期追求石姓大二學妹不成，去年12月11日上午，在世新舍我樓301教室外找學妹談判，雙方發生爭吵，陳拿出預藏水果刀，朝石女右頸等處連刺3刀，石姓女學生經送醫，幸傷勢並無大礙，她以陳追求不成竟痛下殺手，提告殺人未遂等罪。

陳姓男大生，在北院審理時辯稱，他是在高中時搭捷運認識被害人，剛開始石對他很友善，彼此也以電話連絡互動，但幾個月後態度轉變，石對他愛理不理，後來雙方未見面，直到大學轉學考考上世新後，才在校園內又遇上石。

陳說，去年12月11日案發當天上午，他在石上課教室走廊遇見對方，想問石「為什麼對我不友善」，石卻說「不想鳥他」，想到石曾在臉書貼文罵他，就拿出刀子想要嚇唬她，沒想到石轉身跑走大叫，他追過去拍了石肩膀，石重心不穩跌倒，「我一時緊張，無意識就用右手拿刀順勢刺3刀，直到旁人喊他，驚覺做錯事就停手。」案經北院辯論終結，合議庭定今(31)日上午11點宣判。

(中時 )

謝長廷子謝維洲被控肇逃 「有叫… 同樣「射後不理」 周伯勳沒事胡…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。