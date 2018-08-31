嘉義》誓言脫離「老苦窮」國民黨嘉縣長參選人吳育仁 今成立競選辦公室

2018年08月31日 11:35 中時 張伊珊 、 喻華德

國民黨嘉縣長參選人吳育仁提出3大保證，未來當選將保證農產外銷無虞、提升觀光產業經濟效益，及為嘉縣脫離老苦窮命運。（張伊珊攝）

距離年底投票剩不到3個月，國民黨嘉縣長參選人吳育仁競選辦公室，今上午正式在中埔鄉成立。由於多數嘉縣民仍因823水患，無法恢復正常生活，吳育仁選擇以簡單、不鋪張的方式，邀請多位黨代表及素人揭牌，也象徵「人民作主當家」。

吳育仁透露，原本上周五（24日）將邀請前總統馬英九前來站台，但因前一晚嘉縣府緊急宣布停班課，為避免影響救援，當天晚間約9點多馬英九辦公室致電取消，沒想到事隔7天積水才退去，吳質疑除天災外，是否也有人謀不臧因素所導致，強調日後當選必會全力清查，並邀請專家學者共同研議，解決嘉縣水患問題。

吳育仁指出，有別於過去選戰成立競選總部，這次採用「營運中心」概念，以競選辦公室來坐鎮指揮，同時輔以黨籍議員包含民雄鄉、水上鄉、太保市、朴子市及布袋鎮等選區，有效提升選民服務；這次選址中埔鄉，其因是該處位於嘉義地區中心，交通便利四通八達，希望打破嘉縣以往分山海線傳統，要用新思維替嘉義脫離「老苦窮」命運也保證當選後嘉義農產外銷不成問題。

面對曾為同黨同志楊偉中突如其來的死訊，吳育仁感嘆「人生無常」，表示他過去曾替楊妻陳以真輔選，而他與楊僅開過幾次會議，當時吳代表立法院出席，而楊則是總統府代表，不過國民黨轉為在野黨後，2人就比較少碰面，但吳仍感到相當不捨。

(中時 )