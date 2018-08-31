不對等妥協！中美貿易戰的2種版本＋終局

2018年08月31日 11:31 中時電子報 何宜玲

中美貿易戰可能發展出2國相互制裁，或者開戰引爆市場動盪，最後雙方都得修正目前策略，走向讓步妥協的結局，但是《世界之聲》分析認為，如果貿易戰引發市場動盪的話，最後結果可能還是會走向互相妥協，只不過這種妥協還是一種「不對等妥協」。

眼看貿易戰就要演變成常態，美國總統川普下周可能又對中國2000億美元商品加徵關稅，兩國貿易戰沒有停止的跡象。截至目前為止，這場戰爭的發戰權還是留在美國這邊，中國方面可能疲於應戰，只能看美國中期選舉會不會產生不利川普的結果，能夠改變局勢。

不過，《日經中文網》報導分析中美貿易戰可能往2種不同的方向演變，1種就是美國正在穩步進行對中國的第3輪制裁關稅，9月將針對價值2000億美元的進口商品，加徵25%關稅。但中國也已經列出600億美元的報復清單，雙方的制裁大戰持續進行中。

如果對中國加徵制裁關稅能讓美國經濟變好的話，那麼11月美國舉行中期選舉，川普大獲全勝的機率就很高。但是另一方面，中國商務部人士認為，川普有中期選舉的壓力，但中國沒有這方面問題，未來若貿易戰持續的話，對中國反而有利。

另1種可能是，中國對貿易戰的情緒升溫，引發市場動盪，讓整體經濟陷入混亂，那麼中國將被迫修正目前的應對策略。由於貿易戰絲絲牽動著市場神經，如果人民幣急速貶值的話，中國可能出售外匯儲備中的美國國債，進行貨幣防衛。而這種局勢混亂一旦波及美國和全球市場，川普也不得不出面解決問題。

如此一來，中國很可能做出大膽讓步，與美國達成妥協。

(中時電子報)