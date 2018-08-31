同樣「射後不理」 周伯勳沒事胡睿兒被起訴的關鍵在…

2018年08月31日 11:31 中時電子報 張達智 ／綜合報導 ／綜合報導

最近接連發生兩起名人遭控性侵案件，籃球明星周伯勳不起訴，Under Lover團員胡睿兒卻遭到起訴。綜觀兩人案情，似乎皆因「射後不理」惹惱女方，但結果卻是兩樣情，關鍵因素就在於「女方清醒與否」。

「蛇姬」林采緹丈夫胡睿兒（本名胡睿楷），被控6月間在夜店對酒醉女子撿屍性侵。台北地檢署勘查監視器畫面，認定被害女子離開夜店已醉到全身癱軟，胡雖有飲酒，但還有行動能力，被害人則須靠胡睿兒攙扶，才能在畫面中背對胡，維持「女上男下」姿勢，不採信胡辯稱雙方沒有性器官接觸的說法，依趁機性交罪起訴胡睿兒。胡將面對3年以上、10年以下徒刑。

而有「籃板狂人」之稱的SBL球星周伯勳，被控在今年2月2日參加歡唱趴，酒後在KTV陽台性侵女大生，被害人同樣指控周對她撿屍性侵，但北檢勘驗KTV監視器畫面，並傳喚證人作證，發現女大生始終都是神色自若，沒有意識不清，返回包廂也沒有異狀，因此將周不起訴處分。

綜觀胡、周2人同樣被指控「射後不理」，但胡遭起訴、周卻沒事，最大關鍵就是「女方清醒與否」，也就是發生性行為當下，是否有違反對方意思。

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(中時電子報)