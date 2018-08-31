同樣「射後不理」 周伯勳沒事胡睿兒被起訴的關鍵在…

同樣被控性侵，球星周伯勳（左）沒事，歌手胡睿兒卻遭到起訴。（照片來源：中華籃協、臉書）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

最近接連發生兩起名人遭控性侵案件，籃球明星周伯勳不起訴，Under Lover團員胡睿兒卻遭到起訴。綜觀兩人案情，似乎皆因「射後不理」惹惱女方，但結果卻是兩樣情，關鍵因素就在於「女方清醒與否」。

「蛇姬」林采緹丈夫胡睿兒（本名胡睿楷），被控6月間在夜店對酒醉女子撿屍性侵。台北地檢署勘查監視器畫面，認定被害女子離開夜店已醉到全身癱軟，胡雖有飲酒，但還有行動能力，被害人則須靠胡睿兒攙扶，才能在畫面中背對胡，維持「女上男下」姿勢，不採信胡辯稱雙方沒有性器官接觸的說法，依趁機性交罪起訴胡睿兒。胡將面對3年以上、10年以下徒刑。

而有「籃板狂人」之稱的SBL球星周伯勳，被控在今年2月2日參加歡唱趴，酒後在KTV陽台性侵女大生，被害人同樣指控周對她撿屍性侵，但北檢勘驗KTV監視器畫面，並傳喚證人作證，發現女大生始終都是神色自若，沒有意識不清，返回包廂也沒有異狀，因此將周不起訴處分。

綜觀胡、周2人同樣被指控「射後不理」，但胡遭起訴、周卻沒事，最大關鍵就是「女方清醒與否」，也就是發生性行為當下，是否有違反對方意思。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時電子報)

「籃板狂人」球星周伯勳被控性侵　看偵辦結果笑了

「感覺有進去」！胡睿兒慘了 夜店撿屍性侵被起訴
夜店撿屍有進入 蛇姬夫遭訴
癡纏學妹殺人未遂 世新恐怖學長… 替閨蜜出氣烙人刺死調酒師 4人起…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。