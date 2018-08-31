否認公投連署涉偽造文書 吳敦義：中選會可到法院去告

2018年08月31日 11:56 中時 楊佳穎

國民黨本週將「反空汙」等三項公投提案送交中選會，但中選會清查後發現，連署書中出現大量抄寫、筆跡相同等狀況，若查證屬實涉及偽造文書。對此，國民黨主席吳敦義今受訪喊「沒有沒有，沒有這種問題」，若中選會認為偽造文書，就到法院去告，不能隨便用這種方式清算鬥爭，違法民主法治國家基本原則。

吳敦義上午出席青年活水營第六期開幕式，對於公投連署書遭質疑出狀況，他表示「那個難免」，有些連署不是黨裡面的人直接去簽，就交給民眾去簽，偶爾也會出現這種狀況，難以避免，「就篩選掉就對了，除掉就好啦！」

吳敦義接著說，若中選會要認為偽造文書，「就到法院去告，是哪個偽造文書弄清楚，看是誰簽的嘛！」他也說，這是罪刑法定，中選會不能隨便用這種方式清算鬥爭，違法民主法治國家基本原則。

另外，對於監察院公布民國106年度政治獻金收支結算表，國民黨政治獻金收入僅3337多萬元；面對媒體詢問是否很多企業不敢捐國民黨？吳敦義直言「當然」，因為都會被記載，並被報復、查稅、鬥爭，這就是恐怖時代的來臨。

他也說，這當然壓力大，很多企業界朋友都稱實在沒辦法捐，那就改捐給當地議員或縣市長候選人，不要捐給中國國民黨，「有些害怕的，我們也不要讓人家害怕」。

(中時 )