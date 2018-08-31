《全台最速報》楊偉中意外喪生 地方震驚哀傷

《全台最速報》楊偉中意外喪生 地方震驚哀傷

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎楊偉中意外喪生 地方震驚哀傷

不當黨產委員會委員楊偉中在海外渡假不幸溺斃，消息傳回嘉義地方，各界震驚，唏噓哀傷，耐斯集團的氣氛低落，嘉義市長涂醒哲31日表示震驚、不捨，一度想延攬楊到競選團隊但被婉辭，請陳以真節哀順變，前嘉義市長黃敏惠在臉書表達哀慟之情，立委陳明文之妻廖素惠也臉書PO文表示震撼。

◎侯友宜蔣萬安陪同林姿妙 完成宜蘭縣長參選登記

年底九合一登記參選最後一天，民調支持度保持領先的國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙，上午從羅東鎮以車隊掃街遊行方式，浩浩蕩蕩前往宜蘭縣政府，與大批支持者在縣府大門前紅磚廣場舉行熱鬧的造勢活動後，再前往縣選委會正式完成年底縣長選舉參選登記。

◎楊麗環登記參選 宣告藍營桃園整合失敗

脫黨參選的前國民黨立委楊麗環31日約9點半，來到桃園市選委會登記參選桃園市長，上百支持者陪同，她說桃園是台灣的門戶，要打造桃園商業城、適合居住的地方，這也宣告藍營在桃園整合失敗。

◎市場改建案柯P再批 吳音寧做法「不可取」

台北市長柯文哲昨在議會市政總質詢時動怒，針對第一果菜批發市場改建案批北農總經理吳音寧「她懂什麼」，今他接受媒體訪問時再次表示，若對改建按有問題應該拿出來討論，不是透過議員來問，且不太可能整個市府所做的規畫一個人可以推翻，「開什麼玩笑，這不可取！」

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！

更多新聞請看中時電子報+QRCODE
否認公投連署涉偽造文書 吳敦義… 總統接見科學博覽會台灣代表：你…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。