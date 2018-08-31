《全台最速報》楊偉中意外喪生 地方震驚哀傷

2018年08月31日 11:42 中時電子報 綜合報導

◎楊偉中意外喪生 地方震驚哀傷

不當黨產委員會委員楊偉中在海外渡假不幸溺斃，消息傳回嘉義地方，各界震驚，唏噓哀傷，耐斯集團的氣氛低落，嘉義市長涂醒哲31日表示震驚、不捨，一度想延攬楊到競選團隊但被婉辭，請陳以真節哀順變，前嘉義市長黃敏惠在臉書表達哀慟之情，立委陳明文之妻廖素惠也臉書PO文表示震撼。

◎侯友宜蔣萬安陪同林姿妙 完成宜蘭縣長參選登記

年底九合一登記參選最後一天，民調支持度保持領先的國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙，上午從羅東鎮以車隊掃街遊行方式，浩浩蕩蕩前往宜蘭縣政府，與大批支持者在縣府大門前紅磚廣場舉行熱鬧的造勢活動後，再前往縣選委會正式完成年底縣長選舉參選登記。

◎楊麗環登記參選 宣告藍營桃園整合失敗

脫黨參選的前國民黨立委楊麗環31日約9點半，來到桃園市選委會登記參選桃園市長，上百支持者陪同，她說桃園是台灣的門戶，要打造桃園商業城、適合居住的地方，這也宣告藍營在桃園整合失敗。

◎市場改建案柯P再批 吳音寧做法「不可取」

台北市長柯文哲昨在議會市政總質詢時動怒，針對第一果菜批發市場改建案批北農總經理吳音寧「她懂什麼」，今他接受媒體訪問時再次表示，若對改建按有問題應該拿出來討論，不是透過議員來問，且不太可能整個市府所做的規畫一個人可以推翻，「開什麼玩笑，這不可取！」

(中時電子報)