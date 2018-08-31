總統接見科學博覽會台灣代表：你們的創意 台灣的希望

2018年08月31日 11:51 中時 曾薏蘋

蔡英文總統今接見「2018年各國國際科學展覽會」台灣代表團，讚揚代表團師生創造的科學成就，展現跨領域整合、應用的能力，並盼進一步結合台灣現有的產業基礎，擴大科學研究的果實跟效益，幫助更多人。「你們的熱情跟創意，就是台灣的希望」。

總統致詞時表示，她在今年二月出席台灣國際科學展覽會，就跟在座很多人見過面。當時他們正準備代表台灣出國比賽，爭取自己的好成績，也讓世界看到台灣的科學實力。

總統說，很高興今天和代表團師生再次見面，大家已經取得好成績回來了。在座的林榮耀院士，這兩年她常常見到，因為他在推動科學教育的路上，無役不與。也因為林院士的投入，給所有的年輕科學家們很大的支持跟幫助。

對於所有指導老師們的用心指導，總統也表達感謝之意。她認為，老師們現在的言教與身教，不只讓同學們在比賽中取得好成績，也在年輕朋友心中埋下一顆科學的種子，有一天一定會以不同的形式，長成茁壯的大樹。

總統提及，半年多前跟大家見面時，她曾提到，政府正在努力打造一個友善科學研發的環境，包括翻修《科技基本法》，推動創新產業旗艦計畫等等。她也在好幾個場合跟大家強調，政府高度重視基礎研究的發展，一定會加大力道，投入資源來支持。

總統認為，除了政府投入資源，社會提供支持外，科學研究的基礎，其實是在場年輕的人才們。所以，不論同學們未來是不是走向專職的科學研究，科學精神都會成為同學們人生當中非常重要的資產。

總統說，她看到代表團師生創造出來的科學成就，像是用大數據分析肺癌病人的基因組表現，未來可以應用在新的抗癌療法中。或是創造出可以用來陪長者下棋的機器人，可以預防及延緩失智症的發生。這些成就都很了不起，也展現了跨領域整合、應用的能力。最值得稱許的是，代表團師生用科學研究，解決台灣社會面對的重要問題，在大家身上看到科學家的冷靜與理性，以及關懷社會的高度熱情。這一點是讓她感到最欣慰的地方。

總統期盼，未來代表團師生創造的研究還可以進一步結合台灣現有的產業基礎，讓科學研究的果實與效益可以更擴大，幫助更多人。她相信，在座的青年科學家們，一定會在不同的崗位上，成為台灣創新發展的重要生力軍。「你們的熱情跟創意，就是台灣的希望」。

(中時 )