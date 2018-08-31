私立大學違法聘任學術主管達420個！高教品質堪憂

2018年08月31日 11:58 中時 鄭舲

各大學即將開學，但全國私校工會調查發現，101所私立大學的院、系所中竟有高達420個(約佔17%)的學術主管不符法定資格，甚至有院長由助理教授、系主任由講師兼任情形。私校工會認為，大學違法聘任主管情形嚴重，已影響系所發展與高教品質，呼籲教育部盡速要求各校依法聘任合格學術主管。

私校工會指出，大學法第13條規定大學各學院之院長應就教授中選出，系主任、所長及學位學程主任就副教授以上之教師選出。但私校工會清查101所私立大學共2469個學院、系所發現420位學術主管不符法定資格，大約每6位學術主管就有1位被違法聘任。

私校工會認為，大學學術主管對院、系所的運作與發展影響甚鉅，因此大學法第13條對學術主管資格有所要求，但也只是最基本的形式要求，目的是為確保高教品質與系所正常發展。如果大學連最基本的形式要求都無法做到，如何確保教學品質與學生受教權？

私校工會強調，為學生聘請合格的院長和系主任是大學的基本能力與責任，教育部應盡主管機關責任並嚴格監督，呼籲教育部函令各大學要確實依大學法第13條聘任學術主管，要求各大學立即撤換未符法定資格學術主管並重新選聘合格者，同時將大學法第13條規定納入大學校務評鑑項目。

(中時 )