歐洲跨國詐騙案狂吸2.5億 檢再起訴4人查扣26台跑車

2018年08月31日 12:11 中時 陳慶居 、何冠嫻 、何冠嫻

檢方查扣蔡姓嫌犯所有的Porsche、Benz、Audi、賓利等名貴跑車。（何冠嫻攝）

檢方扣押詐騙集團首謀蔡姓嫌犯租賃車行所有的26輛跑車，其中14輛移置苗栗縣警察局拖吊車保管場。（何冠嫻攝）

苗栗檢警偵辦歐洲斯洛維尼亞跨國電信詐騙集團案，31日再針對集團首謀蔡姓、黃姓及重要成員蘇姓、孟姓4名涉案人，分別依違反組織犯罪條例及以電子通訊詐欺取財等罪嫌追加起訴，同時查扣26輛超跑、初估市價上億元。檢方追加起訴後，全案被告人數增至37人，其不法所得估計逾2億5000萬元。

苗栗地檢署檢察官黃振倫偵辦歐洲電信詐欺集團，先前於今年5月間，針對參與電信詐騙集團的施姓等33名被告，以涉犯組織犯罪防制條例及共同以電子通訊對公眾散布而犯詐欺取財等罪嫌提起公訴，其中施姓等32名在押嫌犯已移審苗栗地院。31日檢方再追加起訴首謀蔡姓等4名嫌犯，依涉犯組織犯罪防制條例、指揮犯罪組織罪嫌提起公訴。

檢方表示，全案已有37人移審苗栗地方法院，不法所得高達2億5000萬餘元，並查扣蔡男的現金、不動產、重型機車及跑車，上半年間已將重型機車、BMW汽車變價拍賣。31日再扣押蔡男位於台中的租賃車行所有的14輛跑車，移置苗栗縣警察局拖吊車保管場，其中包含1輛全新的賓利雙門轎跑車、去年出廠的MASERATI SUV與多輛PORSCHE，幾乎皆為白色車系，警方預估價值近上億元。

警方偵辦歐洲跨境電信詐騙犯罪集團案，發現綽號為廠長的林姓男子夥同2批詐騙集團，以「假冒公安」和「猜猜我是誰」的方式，2個月內詐騙大陸民眾4510多萬。檢方目前已將37名嫌犯，依組織犯罪條例、詐欺罪嫌起訴。

(中時 )