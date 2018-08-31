世新情殺案 合議庭認定男大生無精神障礙可減刑

「世新」情殺涉嫌行兇的陳姓學生〔中者〕遭法院判裁延押。（資料照/謝明俊）

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中時

癡纏學妹釀禍的陳姓男大生，患有亞斯伯格症，他的律師主張應透過精神鑑定，了解陳在事發當時是否因障礙影響，導致辨別或控制能力有減損，但台北地院承審合議庭認為，陳在偵查中及北院審理時歷次供述，都能清楚交代犯案情節，甚且對行兇前，自己與告訴人間的對話內容、自己出示水果刀後告訴人的反應、追逐告訴人的情節等，都有記憶，沒有刑法第19條第1 、2 項不罰或減輕刑度規定的適用。

陳姓男大生的辯護律師蔡宜臻宣判後指出，陳患有亞斯伯格症，在與家屬討論後，希望透過精神鑑定釐清陳在事發當時是否因障礙影響，導致辨別或控制能力有減損，「不是要打著患病的旗幟，合理化犯罪行為」，陳和他的家屬都不希望製造外界對亞斯伯格症的排斥與恐懼。

蔡宜臻指出，刑法規定，行為時因精神障礙或心智缺陷，導致無法辨識行為違法，或行為時辨識能力低時，即不罰或減輕刑責，簡單來說，就是在做違法行為時，當事人必須具有辨別是非和控制自我行為的能力，一般人才能期待行為人選擇不去做違法的行為。

蔡表示，如果有精神障礙或其他心智能力缺陷，對行為人選擇守法則沒有期待可能性，因而若審判只着重精神疾患的「作為」，將其與一般意識清楚、蓄意傷害他人的犯罪者相提並論，就忽略了法律強調的「能力平等」前提。

(中時 )

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