中秋健康吃 竹縣農會推竹農嚴選蔬菜箱

新竹縣農會推出竹農嚴選好物蔬菜箱，在中秋節前夕開放預購，縮短產地到餐桌距離。（莊旻靜攝）

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竹農嚴選好物蔬菜箱內容包含多種蔬果，9月5日開放預購。（莊旻靜攝）
新竹縣長邱鏡淳（左）在新竹豐邑喜來登大飯店主廚賴忠信（中）示範下，採用竹農種植的筊白筍，親自炒出「金沙美人腿」。（莊旻靜攝）
新竹縣長邱鏡淳（左）在新竹豐邑喜來登大飯店主廚賴忠信（右）示範下，採用竹農種植的筊白筍，親自炒出「金沙美人腿」。（莊旻靜攝）

中秋健康吃！新竹縣農會及轄下農會9月5日將正式推出竹農嚴選好物蔬菜箱禮盒，由新竹縣在地青農種植蔬菜、水果等，提供民眾中秋節食用蔬菜好選擇，新竹縣長邱鏡淳也在新竹豐邑喜來登大飯店賴忠信示範下，以當季的筊白筍現炒金沙美人腿，力推在地優良食材。

邱鏡淳表示，新竹縣近年各項發展蓬勃，農會、農業處為了讓青年農民回歸在地，做了不少努力，種植出的蔬菜、水果十分優質，也力薦民眾響應地產地銷概念，減少食物里程，直接讓蔬果從產地送到餐桌。

新竹縣農會總幹事劉德威表示，目前縣農會有農民直銷站，轄下各農會亦有新農民市場、農村小舖等，讓在地農民種植的蔬果都能新鮮上架，不過為了多一個銷售管道，新竹縣農會今年首度推出竹農嚴選蔬菜箱，限量1000份，採預購方式，也期望未來推出當周宅配或雙周宅配，讓媽媽們不必出門買菜，也能享用新鮮食材。

竹農嚴選好物蔬菜箱包含筊白筍600g、玉米600g、玉米筍600g、番薯900g、杏鮑菇600g、青椒450g、萵苣280g、火龍果900g，一箱賞月價590元，民眾也可至新竹縣農會粉絲專頁，透過line訂購或是電洽03-5921018。

為推廣竹農嚴選好物蔬菜箱，新竹縣政府祕書長蔡榮光、農業處長邱世昌、芎林鄉農會總幹事林冠伶、峨眉鄉農會總幹事郭素玉、數十名青年農民等，均出席活動記者會，力推農民自產的蔬果。

(中時 )

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