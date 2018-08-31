亞運》真是好折凳！印尼球迷觀賽尺度無底限

2018年08月31日 12:01 中時電子報 黃及人 ／雅加達報導 ／雅加達報導

這次雅加達-巨港亞運發生不少光怪陸離現象，但這也太離譜了吧！隨著今年亞運即將進入尾聲，31日在桌球比賽場地觀眾席，竟出現兩名印尼球迷自行帶板凳進場，然後直接坐在樓梯的誇張情景，可見今年亞運管制有多鬆散。

這兩位印尼大哥不僅大方在觀眾席坐著自己的板凳，還開心彼此分享點心與飲料，簡直是把亞運賽場當成自己家的後院或陽台，甚至兩人都穿拖鞋進場，動不動就脫去拖鞋納涼，大聲聊天說笑的模樣，現場工作人員也毫無辦法。

首先最「神奇」的是，場館安檢人員怎麼會放任觀眾帶板凳進場，其次是現場志工或工作人員怎麼可能放任觀眾，直接就拿板凳坐在其他觀眾出入走動的階梯，其實工作人員並非真正無視，只是不斷上前勸導，兩人就是不為所動。

以往的亞運會場，不僅安檢與場內管控都很嚴格，可是來到雅加達，這種可帶板凳進場看球行為，卻變毫不意外，因為這裡各個場館安檢形同虛設，警察或志工只顧聊天滑手機，反正只要兇一下志工，幾乎誰都能在場館暢行無阻。

只能說雅加達-巨港亞運毫不擔心爆發恐怖攻擊事件，印尼人的樂天態度徹底展現，只是看著印尼球迷穿拖鞋坐板凳看球的舉止，令人只能搖頭嘆息，但也就只能這樣了，且慶幸這次亞運終於快要結束了！

(中時電子報)