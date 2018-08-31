婚紗都挑好了 《錦繡未央》唐嫣爆年底密嫁「他」

2018年08月31日 12:16 中時電子報 吳品瑤

以《仙劍奇俠傳3》紫萱一角大開知名度、前年主演《錦繡未央》又爆紅一波的大陸女星唐嫣，外型清新秀麗、自帶仙氣的她，不僅事業旺旺，感情路也2016年有了歸屬，唐嫣從戲裡愛到戲外，33歲生日當天認愛《錦繡未央》合作男星羅晉，收到圈內星友及廣大粉絲的祝福，兩人至今穩定交往2年，今更被爆已挑好婚紗，小倆口準備年底結婚，修成正果。

如仙女般美麗的唐嫣，過去情路走得並不順遂，曾交往邱澤然分手分得難看，所幸去年遇上讓自己及爸媽都滿意的男星羅晉，唐嫣認愛後曾在受訪時甜呼自己「現在真的很幸福」，羨煞眾人，而今有知情人士上微博爆料，指唐嫣正悄悄計畫外國婚禮，連婚紗都挑好了，相中跟周杰倫老婆昆凌同一位設計師Mikael Derderian的作品，據《鳳凰娛樂》報導，甚至傳小倆口已挑好買下價值3千萬人民幣(約台幣1.4億)的新房，該消息一出立刻登上微博熱搜，然爆料網友卻刪除了相關相片，透露刪文原因是相關人士簽了保密協議，「爆出來會讓人家丟了工作」，所以知道因果關係後選擇刪照。

據悉，網路上盛傳唐嫣將跟2年前認愛時一樣，在12月生日當天完成人生大事，婚宴走海外溫馨婚禮路線，僅邀部分至親好友出席，然目前唐嫣跟吳秀波合作新戲《無名偵探》前天開鏡，她正忙於拍新戲，而她的工作人員則回應《搜狐娛樂》，表示挑好婚紗的消息並不屬實，至於婚訊的部分，工作人員則以對藝人私生活不太了解回應之，未把話說死。

(中時電子報)