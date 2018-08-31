淡水夕陽閃耀「魔幻時刻」！「泡泡秀」繽紛好夢幻

木棧道夕陽。（水灣企業股份有限公司提供）

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中時電子報
／整理報導

淡水不只夕陽美，漁人碼頭情人橋好浪漫！這週六日又有繽紛泡泡秀！今年夏天新北市政府農業局在淡水漁人碼頭推出「2018淡水漁人碼頭仲夏趣瘋季－浪漫一夏」系列活動，第四波「達人吹泡泡」活動於本週歡樂登場！本次活動規劃在9月1日及2日，下午3點及5點，歡迎大家來淡水漁人碼頭，享受愉快歡樂的暑假輕旅行。

泡泡達人表演。（大頭泡泡哥哥提供）

農業局說明，本次活動規劃在9月1日及2日下午3點及5點兩個時段，特別邀請吹泡泡達人－大頭泡泡哥哥蒞臨淡水漁人碼頭進行精彩泡泡秀表演，演出地點在客船碼頭前廣場空地，有親子泡泡趴、泡泡體驗、泡泡秀等歡樂親子活動，歡迎闔家一同前來體驗華麗的泡泡秀及互動活動，讓大朋友、小朋友們能透過體驗、探索、學習，創造親子間美好回憶。

開心玩旋轉小飛機。（新北市漁業處提供）

漁業處表示，很多小孩都喜歡吹泡泡，這也是成年人共有的兒時回憶之一，其實泡泡能變出很多花樣，泡泡達人將在漁人碼頭帶來各式各樣的泡泡夢幻表演，營造一個不同的泡泡空間，衝擊大家感官，歡迎大家一起開心吹泡泡。另外，貼心提醒您，如天候不佳或是其他不可抗力之因素，活動將有暫停之可能，民眾出遊前可撥打主辦單位聯絡電話洽詢（0952-117-950湯小姐）。

情人橋光雕。（新北市漁業處提供）

漁業處說明，漁人碼頭近年來努力朝向多元化發展，不僅原本的漁港功能保存完善，亦兼具休閒遊憩功能，除了夕陽、情人橋及木棧道，本次舉辦的「2018淡水漁人碼頭仲夏趣瘋季－浪漫一夏」將讓民眾感受不同以往的港邊風情，從7月28日起一直到9月底，每週給您不同的主題，誠摯邀請大家趁著暑假，帶著家人到新北市淡水漁人碼頭遊玩！

(中時電子報)

好玩旋轉木馬。（新北市漁業處提供）

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